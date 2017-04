La revolución del genoma

Dice el diccionario de la RAE que el genoma es la «secuencia de nucleótidos que constituye el ADN de un individuo o de una especie». Pero Juan Cadiñanos (Vitoria, 1976), director del Laboratorio de Medicina Molecular del IMOMA, lo explica muchísimo mejor: «Es la clave de lo que somos, es la clave de la vida». La vida es transmisión de información genética. Se sospecha que antes de haber organismos vivos, había secuencias de ARN (primo-hermano del ADN) que se replicaban. El genoma es el todo que ahora, después de millones de años de evolución, tenemos el privilegio de empezar a desentrañar. Es tan complicado como apasionante, y sobre todo es tan ambicioso como ilusionante el reto universal de saber más y más con el fin de vivir más y mejor. Y lo es porque lo que está por llegar en un futuro que es presente es una auténtica revolución vinculada al estudio del genoma. En Asturias, como en el resto del mundo, lo saben bien.

Hace algo más de una semana la revista ‘Nature Genetis’ publicaba un estudio liderado por científicos asturianos que desveló más de cien genes que contribuyen a frenar el desarrollo del cáncer. Es un paso más. Uno de muchos que se dan en un planeta científico –mucho más globalizado que la economía– que vive un momento histórico. Carlos López-Otín aseguraba tras la publicación de este trabajo que el genoma ha abierto una nueva era. Y sus colegas lo ratifican y argumentan desde el IMOMA. «Tenemos la clave de qué somos, de qué enfermedades genéticas tenemos y, por primera vez, tenemos la posibilidad de descifrar esa clave», explica Juan Cadiñanos.

La emoción del momento eureka La ciencia exige rigor, paciencia, pasión, entrega... Y muchos más momentos malos que buenos. En el IMOMA están felices las últimas semanas. Los periódicos se hacen eco de una hazaña de la que han sido partícipes: el descubrimiento de un centenar de genes que contribuyen a frenar el cáncer, que lideraron Juan Cadiñanos y Jorge de la Rosa. Pero quienes frecuentan con bata blanca a diario este espacio pequeño, luminoso y pulcro –cinco personas– saben que detrás de una publicación en ‘Nature Genetics’ o cualquier otra revista científica de primer nivel hay horas y horas y horas. Once años han tardado en llegar los resultados en este estudio. «Sí que existe el momento eureka, pero normalmente cuando encuentras algo es porque llevas tiempo sospechándolo, es raro que aparezca algo totalmente insospechado; y sí, el día que das con lo que demuestra esa sospecha es un momento de subidón», revela Juan Cadiñanos.Pero con la ciencia hay que tener mucho cuidado, porque cualquier descubrimiento ha de ser reproducible, debe estar probado y reprobado y los sinsabores abundan en el camino. En este último trabajo fueron muchos los obstáculos para llegar al final: en agosto de 2015 tenían un paquete de datos que les permitía escribir un manuscrito. Lo hicieron, lo enviaron a la revista, les pidieron que completaran algunos aspectos y estuvieron año y medio más trabajando en ello.Y durante meses obteniendo solo resultados negativos. Hasta que por fin llegó el momento eureka definitivo: «Es emocionante, sí».

En 2003 se completó la secuencia del primer genoma humano y costó tres mil millones de dólares; catorce años después, se puede obtener la secuencia del genoma de cualquiera de nosotros por mil dólares. Y seguramente dentro de poco costará 50 o 100. Cuando empezó el proyecto del genoma, el reto era montar un puzle del que aún faltaban muchas piezas. Ahora tenemos una referencia completa en la que fijarnos y aunque en el conocimiento de la salud y la enfermedad aún quedan muchos rompecabezas por componer, las expectativas de armarlos con éxito –sobre bases que van creciendo de forma exponencial y facilitan la colocación de las fichas– son mucho más que halagüeñas, porque de la mano de la biología molecular la medicina dará en los próximos años un vuelco radical.

Ese cambio ya ha comenzado. En Oviedo, en el Centro Médico, se ubica el Laboratorio de Medicina Molecular del Instituto de Medicina Oncológica y Molecular de Asturias (IMOMA), uno de los centros en los que junto al Instituto Universitario de Oncología del Principado (IUOPA), el Welcome Trust Sanger Institute (WTSI) de Cambridge y la Universidad Técnica de Múnich, se desarrolló el último estudio publicado por ‘Nature Genetics’. Allí no están ya los ratones de los que se sirvió este trabajo que llevó once años de empeño, de fallos y aciertos, de alegría y desesperación; allí se almacenan las muestras de pacientes de carne y hueso cuyo genoma se estudia para tratar de dar con las alteraciones que están en el origen de sus males y, sobre todo, con el ánimo de encontrarles soluciones. Es un laboratorio puramente traslacional que limita su tarea a tres campos: el cáncer, la sordera y la ceguera. En ellos se aplica lo que se llama la medicina de precisión. «Para algunos pacientes e indicaciones esto ya es presente.En el diagnóstico de las sorderas, por ejemplo, el primer test que está indicado hacer es genético», señala Rubén Cabanillas (Oviedo, 1977), director médico del IMOMA. Tanto la recomendación de esa prueba como la tecnología que la hace posible, en realidad, tienen meses, pero ya existe aquí, en Asturias. No hace falta volar a Houston.

En el IMOMA comenzaron en 2014 realizando diagnósticos del cáncer basados en secuenciación genómica, en colaboracíon con la empresa bioinformática asturiana Dreamgenics. En 2016, gracias a la ayuda de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson, dieron el salto a sorderas y cegueras, por el carácter hereditario de estas últimas enfermedades y, por tanto, por estar especialmente vinculadas a alteraciones del genoma. En uno y otro caso es como si la enfermedad de cada paciente fuese un pequeño nuevo reto que resolver al detalle. He ahí la precisión de la medicina. He ahí el porqué de su nombre.

En el caso de los pacientes de cáncer existen dos tipos de estudios posibles. El primero se realiza sobre el genoma del tumor y se aplica a personas que no han respondido a terapias convencionales y se encuentran en la fase IV (con enfermedad metastásica). Se secuencian más de un centenar de genes cuyas alteraciones se asocian a terapias aprobadas para el tratamiento del cáncer y a partir de ahí se pueden identificar fármacos que podrían ser efectivos. Aunque no existen los milagros. Quede claro. «El mayor problema es que en no pocas ocasiones los fármacos asociados a esas alteraciones que identificamos no están aprobados para el tipo de cáncer que tiene el paciente». Y eso significa que habría que pedir la autorización de un uso compasivo para poder suministrárselo al paciente, lo cual a menudo no se consigue. Pero, sea como fuere, se da una respuesta única a una situación concreta en virtud de lo que la enfermedad ha dejado escrito en el tumor de cada paciente. En esta misma línea, el segundo tipo de estudios genómicos del cáncer consiste en analizar el genoma del propio paciente para identificar potenciales predisposiciones heredables al desarrollo de la enfermedad, en base a las cuales se pueden planificar medidas personalizadas de prevención, diagnóstico precoz y, en algunos casos, tratamiento.

Sirva lo narrado en el párrafo anterior como ejemplo de lo que será la medicina de precisión en el futuro, cuando a los sistemas de salud seguramente les interese económicamente que todos y cada uno de nosotros tengamos nuestro genoma secuenciado y forme parte de nuestro historial médico. Hoy, en realidad, secuenciar un genoma es sencillo y accesible. La barrera que hay que salvar para que suceda lo dicho y acudamos al médico de cabecera con esa información bajo el brazo no está en la tecnología que permite la secuenciación, sino en la que aún no existe para interpretar el significado clínico de los datos generados. El genoma es una sucesión finita de letras hasta alcanzar los 3.200 millones de pares de bases. «El secuenciador te devuelve unos datos crudos y un primer análisis bioinformático los transforma en variantes genéticas que un individuo tiene respecto al genoma de referencia», revela Rubén Cabanillas. Pero eso no es suficiente. Eso, en realidad, no sirve para nada tal cual. Hay que desarrollar la tecnología que lo interprete de forma rápida y efectiva. «Ahora lo hacemos acudiendo a las bases de datos, leyendo artículos, requiere muchísimo trabajo», señala Cadiñanos, que aclara además que sus estudios se basan en cientos de genes, cifras siempre inferiores a los 21.000 existentes y aún así es tremendamente complejo y trabajoso. Pero cuando se secuencien miles de millones de genomas se automatizará ese proceso.

Hoy en día las mayores inversiones en inteligencia artificial se están haciendo en este campo. No es baladí que así sea. «Secuenciar un genoma se puede hacer de forma rutinaria, el factor limitante es interpretar la información, y cuando se pueda, eso abrirá las puertas a la medicina preventiva, cuyo objetivo es preservar la salud en lugar de combatir la enfermedad, esto va a ahorrar costes al sistema sanitario; la medicina de precisión va a llevar a una democratización de la salud», apunta Rubén Cabanillas.

Ni fantasía ni utopía

Lo que aquí se cuenta no es ni fantasía ni utopía. No hay que olvidar que ya hoy en el sistema público de salud se hacen estudios genéticos vinculados a enfermedades como la muerte súbita o las citadas de sordera y ceguera. La velocidad a la que ahora van las cosas no es la de antes. Desde que apareció la primera máquina de resonancia magnética hasta que se instauró de forma general en los hospitales pasaron muchísimos años. En los últimos tiempos todo se ha acelerado. Por ejemplo, hasta hace poco las únicas técnicas empleadas para detectar prenatalmente un posible caso de síndrome de Down no eran muy sensibles y específicas y esto implicaba la realización de muchas anmiocentesis para confirmar o descartar las sospechas, con los riesgos que eso supone.Ahora, gracias a la secuenciación genónima, se puede hacer un cribado de las mujeres embarazadas con una sensibilidad y una especificidad muy cercanas al 100%, lo que reduce drásticamente las amniocentesis. «Hoy en día es rutina identificar alteraciones cromosómicas en el feto a partir de sangre materna, hace cinco años era imposible», anota Cabanillas. Con el cáncer acabará pasando lo mismo. Los tumores liberan fragmentos de ADN en la sangre y en ella se pueden estudiar las mutaciones del cáncer. En esto ya se trabaja en el IMOMA. Es lo que se ha bautizado como la biopsia líquida, también llamada a revolucionar los diagnósticos y, por ende, los tratamientos.

Todo lo dicho conduce al mismo lugar, a esa medicina que con un vistazo a un genoma fácilmente interpretable mediante una tecnología aún no disponible hará que el médico sepa qué males pueden azotar al paciente en el futuro y actuar con anticipación. Un ejemplo: las alteraciones del genoma pueden mostrar tendencia a problemas esqueléticos, es decir, riesgo elevado de padecer fracturas. Con calcio y con cuidado se evitarán males mayores. No hará falta llegar al diagnóstico, porque se intentará no llegar a la enfermedad. Y si la enfermedad aparece, la farmacogenética estará ahí para dar con las dosis justas para cada persona en función de su capacidad metabólica. «Si yo quiero saber qué dosis necesita alguien de protector gástrico, voy al estudio y este responde», apunta Rubén Cabanillas, quien incide en el ahorro económico en todos los ámbitos. Se evitarán pruebas tan caras como las resonancias y se evitarán los palos de ciego con las medicinas. Todo resta del presupuesto de salud. El genoma suma. Suma y sigue. «No es que nos hayamos puesto unas gafas para ver mejor, el genoma es como un telescopio gigantesco», concluye Cadiñanos.