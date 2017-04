Las negativas de pacientes del Sespa a cambiar de hospital crecen un 43%

Cada vez son más los pacientes del Servicio de Salud del Principado (Sespa) que rechazan ser operados en un hospital que no es el suyo y que, por tanto, pasan a formar parte de la lista de espera 'no oficial'. En junio de 2015 fueron 768 las personas que se negaron a ser intervenidas en un hospital público o concertado diferente al que inicialmente tenía comprometido por el Sespa. Esta cifra, año y medio después, en febrero de 2017, se disparó a 1.773, hasta representar al 14% de las personas que se encuentran a la espera de una cirugía.

Ofrecer un hospital alternativo al que tiene en principio asignado el enfermo es una práctica cada vez más habitual por parte de la sanidad pública asturiana, que busca así reducir las abultadas listas de espera, en especial aquellas demoras que superan el medio año y en las que ahora hay 'metidos' 442 enfermos del Sespa. La opción que da el Sespa de que la intervención se realice en otro hospital que no sea el del enfermo no es una alternativa que goce de la simpatía de los pacientes. La cifra de rechazos creció un 43% en apenas año y medio. El dato aparece en una respuesta que la Consejería de Sanidad realiza al grupo parlamentario Podemos, que quiso conocer cuántos son los enfermos que ahora figuran en la lista de espera no oficial por haber rechazo ir a un hospital alternativo.

Porque decir que no al Sespa tiene consecuencias. La primera es que el paciente desaparece de la lista de espera oficial, la llamada estructural, y pasa a otro registro que no se suele hacer público. De hecho, la Consejería de Sanidad lo publicó por vez primera el pasado 20 de marzo. De momento, solo ha dado a conocer el dato global, sin desglosarlo por hospitales. Tampoco incorporó, de momento, la cifra de pacientes en lista de espera no oficial en el área de consultas y de pruebas diagnósticas.

Traumatología es la especialidad que más pacientes tiene en la llamada lista 'B'. Hasta el pasado febrero, eran 913 los enfermos (el 52% del total de afectados en todo el Sespa) que habían pasado al registro no oficial por haberse negado a que su cirugía se realizara en un hospital que no fuera el suyo. El segundo área con más pacientes en esta circunstancia es Oftalmología, con 368 casos. Les siguen Cirugía Vascular, con otros 237, y Cirugía General, con 110. Llama la atención la situación en Cirugía Vascular, donde el volumen de pacientes que se han negado a ser trasladados a otros hospital es significativamente alto. En proporción, suponen el 35% de la llamada lista de espera oficial.

119 días de espera

Pero además de los 1.733 pacientes que no figuran en el cómputo oficial del Sespa por su negativa a ser desplazado a otro hospital, otros 1.230 también están en esas circunstancias, aunque en su caso el Sespa alega motivos clínicos que impiden programar su intervención. Se trata de personas que, bien por cuestiones argumentadas por los médicos o porque ellos mismos han pedido aplazar la cirugía, han pasado a formar parte del grupo de 'pacientes transitoriamente no programables'.

Otro dato novedoso que aparece reflejado en los nuevos cómputos hechos públicos por la Consejería de Sanidad tras su decisión de 'blanquear' todas las listas de espera, es el referido a la demora media. Mientras que los enfermos que están en los registros oficiales aguardan unos 70 días para ser intervenidos, la demora total de todos los pacientes operados, es decir, los oficiales y los no oficiales, es bastante más elevada: 119 días.

El Sespa se ha comprometido a elevar el nivel de transparencia de sus listas de espera, incorporando registros que hasta ahora mantenía ocultos. Sanidad da este paso presionado por la comisión parlamentaria de investigación de listas de espera.