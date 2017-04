Unos excursionistas encuentran el cadáver de una cría de oso en Somiedo

Una cría de oso nacida este invierno apareció ayer muerta en las inmediaciones de la braña de La Llamera, en Somiedo. El cadáver fue encontrado por unos senderistas que acudieron a Valle del Lago para avisar del hallazgo al 112. A primeras horas de la tarde, miembros de la Guardería de Medio Rural recogieron al animal, que fue trasladado a dependencias de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, donde le será realizada la necropsia para conocer las causas de la muerte. El esbardo tenía pocos meses de vida.

Desde la consejería se indicó que, aunque aún es pronto para saber qué provocó su fallecimiento, es posible que se despeñara o que fuera atacado por un ejemplar adulto. El caso es que «el osezno apareció en la misma senda donde hace dos años -en mayo de 2015- se encontró otro ejemplar muerto», indicó Guillermo Palomero, presidente de la Fundación Oso Pardo, quien explicó que «este osezno es muy pequeñito. Tiene un golpe en la mandíbula, lo que hace que no descartemos un ataque infanticida. Hay que ver si tiene mordiscos y otras heridas». Lo que sí parecen descartar desde la fundación es la posibilidad de que el animal se despeñara porque «apareció en una senda y no tendría que ofrecer problemas de desprendimientos». Palomero llamó la atención sobre la propia aparición de esta cría de oso: «Es de los primeros que se ven. Lo normal es ver camadas más adelante, en mayo. Ahora sí que empiezan a aparecer por la zona de Proaza, pero no suele ser así en Somiedo».

Se da la circunstancia de que este cadáver fue encontrado en la ruta que conecta Valle del Lago con Villarín, localidad ésta en cuyas cercanías fue encontrada, en junio de 2008, desorientada en la cuneta de una carretera y con varias heridas, otra cría de seis meses que fue bautizada como 'Villarina'. Este ejemplar fue reintroducido con éxito en la naturaleza y el Fapas ya detectó que el año pasado tuvo una cría. Además, se apunta que en la zona hay problemas con jaurías de perros que atacan a animales silvestres.

El de ayer es el segundo oso muerto que se encuentra en Asturias este año. El primer caso ocurrió el pasado 8 de enero y también fueron unos turistas quienes localizaron los restos de un ejemplar en las inmediaciones de la localidad de Moal, en Cangas del Narcea, a las puertas de la Reserva Natural Integral de Muniellos. En aquella ocasión, el cadáver apareció devorado por otros animales, con lo que el oso podría haber muerto meses antes.