«Más del 80% de los niños con discapacidad estudian en colegios ordinarios»

«Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos». Son palabras del periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, a las que ayer recurrió José Luis San Fabián Maroto para inaugurar el XIV Congreso Internacional de Educación Inclusiva. Un encuentro que se prolongará hasta mañana en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo. Bajo el título 'Prácticas innovadoras inclusivas: retos y oportunidades', diversos expertos debaten desde ayer y hasta el miércoles, además de compartir investigaciones y experiencias sobre prácticas y avances en aspectos vinculados a mejorar la inclusión en el ámbito educativo.

«El objetivo de la programación es fomentar la comunicación entre asistentes, el intercambio de experiencias y el aprendizaje interprofesional», planteó José Luis San Fabián, presidente del comité organizador. Más de 1.200 personas de distintas comunidades autónomas y, también, de varios países latinoamericanos participan en este encuentro. «¿Quién no es una persona diversa? Todos mostramos algún tipo de diversidad funcional a lo largo de nuestra vida», recalcó San Fabián. Misma opinión que la expresada por Isabel Martínez Lozano, comisionada para Universidades y Juventud de la Fundación ONCE. «La inclusión es un proceso que involucra a todos porque la educación es un derecho humano esencial para poder desarrollar todos los derechos», defendió.

Isabel Martínez recordó que en la ONCE trabajan a favor de la inclusión «desde hace más de treinta años». Un tiempo en el que se han dejado atrás «las teorías educativas de segregación de grupos». En la actualidad, destacó, «más del 80% de los niños con discapacidad están estudiando en colegios ordinarios». No obstante, para Martínez todavía queda un largo camino por recorrer: «Esos jóvenes deben llegar a terminar sus estudios».

Santiago García Granda, rector de la Universidad de Oviedo, aseguró que «la inclusión no solo es necesaria en las etapas previas». «En la Universidad también se trabaja, aunque son medidas más desconocidas». En su opinión, la inclusión es algo que no debería estar ni siquiera en discusión. «No me gusta hablar de discapacidad, sino de descubrir las capacidades», apuntaba García Granda. El rector agregó, además, que «muchas veces hay genios donde no se ve la normalidad».

Decreto de equidad educativa

El consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, anunció, por su parte, que su departamento está elaborando un decreto sobre equidad educativa que integrará todas las medidas de atención a la diversidad existentes en la actualidad.

«El objetivo no es otro que el de atender a todos, dar a todos lo que necesitan y, sobre todo, a aquellos que más lo necesitan», concretó.