La directiva de Enfermería niega el acceso a la nueva junta

La nueva directiva oficial acudía a Oviedo con la intención de ocupar la sede y recuperar la normalidad del Colegio de Enfermería de Asturias. Pero se encontró con la puerta cerrada, ya que la directiva oficiosa se negó a recibirles y, mucho menos, a entregarles las llaves. El esperpento concluyó con la junta de gobierno avalada por el Consejo General de Enfermería constituyéndose en un hotel ante notario, mientras que la elegida en 2006, cuyo presidente, Emilio Losa, está investigado por una presunta apropiación indebida de fondos, se blindó en su sede.

Alfonso Román López, exdiputado del PP, y portavoz de esta última, explicó que no podía aceptar a la nueva junta «porque varios de sus miembros, empezando por el que se proponía como presidente, no están colegiados. No es lógico entregar las llaves a quienes no son colegiados», explicó. El Consejo General de Enfermería aseguró que están avalados por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.