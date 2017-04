La enseñanza concertada se moviliza hoy en contra de la supresión de 32 aulas

La enseñanza concertada «va a por todas». Se refiere la patronal a la defensa de las 32 aulas que la Consejería de Educación plantea suprimir al no cumplir la ratio media (alumnos por aula) que hay en el concejo donde está ubicado el colegio concertado. Se trata, añade Otecas, del mayor recorte planteado a la concertada. Hoy, día en que se retoman las negociaciones, los delegados sindicales de Otecas, USO y FSIE se concentrarán a las 11 horas delante de la sede de Educación para pedir flexibilidad, pues, como viene señalando Otecas, la ratio no se ajusta a la resolución publicada y no tiene en cuenta el número de alumnos por profesor en el aula. Si así fuera, el recorte, dice, afectaría únicamente a cinco unidades.

Inquieta especialmente la incidencia que puede tener en el mantenimiento del empleo, como ya advirtió también USO. Según los cálculos de Otecas, si se mantienen los números y la consejería no afloja, desaparecerán 45 empleos el próximo curso. Y se teme que, al quitar unidades se eliminen líneas y se «desmantelen etapas», como alertan los padres. Así, Otecas estima que la repercusión en el empleo a trece años vista será de 250 puestos de trabajo perdidos. Lo indicó el secretario general de la central, Juan Luis González, en el programa 'La Lupa' de Canal 10.

Tras el periodo de solicitudes

La patronal asistirá a la reunión con la pretensión de que Educación tenga en cuenta la singularidad de cada centro, tal y como prometió el consejero. Así se lo han transmitido los directores de los colegios afectados en una reunión que mantuvieron el lunes.

También trasladará la reclamación de que el número de unidades concertadas quede fijado tras el periodo de solicitud de plaza, que se abre el próximo día 17 y se prolongará hasta el 28. «De este modo podremos saber si la pérdida de alumnado el año pasado es circunstancial o responde a una tendencia. Esperar nos parece lo más justo», indicó.