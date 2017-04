«Lo de las facturas del ERA es un engaño y un timo», dice Podemos

«No se trata de un error en la interpretación de un decreto que regulaba el copago. Lo de las facturas del ERA es un engaño y un timo que consistió en decirles a los usuarios que no debían nada, en no aplicarles el copago y reclamarles años después una deuda ilegítima». La diputada de Podemos Rosa Espiño urge a la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, «que cumpla la ley». Se refiere a la que obliga al Principado a paralizar el cobro de facturas a exusuarios de la red pública geriátrica a los que no computó las ayudas a la dependencia.