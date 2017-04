Fernández Teruelo: «Si sufriera violencia machista me pensaría lo de denunciar»

«Acaban de salir los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De las 89 mujeres asesinadas por violencia de género, solo el 3% habían presentado denuncia. Y yo, si sufriera violencia machista, me pensaría el hacerlo. Porque la respuesta del sistema político y judicial no es suficiente». Estaba Javier Fernández Teruelo en el antiguo salón de plenos de la Junta General, pero el catedrático asturiano hablaba para una asamblea de la ONU. La recreada por la asociación Ovimun que, hasta el viernes, ha 'tomado' el Parlamento asturiano. Fernández Teruelo y la directora del Instituto Asturiano de la Mujer, Almudena Cueto, fueron los ponentes en la sesión especializada en mujer y que tenía como único punto del día 'Feminicidio y otras formas de violencia de género'.

Una situación «común en todo el mundo», que nace «del patriarcado. Todavía los hombres y las mujeres somos educados para roles diferentes. Occidente no apoya al feminismo, ni al iraní ni al español ni a ninguno», aseguró la directora del Instituto Asturiano de la Mujer. Cueto fue muy crítica «con el silencio tras cada feminicidio. No puedo entender cómo pueden asesinar a una mujer, a sus hijos, y solo hagamos un minuto de silencio. No entiendo que no salgamos todos a la calle».

Bajo la presidencia de Javier Amieva y Carmen Fernández, los diferentes 'representantes' plantearon sus dudas a los ponentes. El 'representante' de Rusia preguntó por qué se penaliza más que un hombre agreda a una mujer que al contrario. «El agravante de género lo avala el Tribunal Constitucional y, sobre todo, apenas supone una pena mayor. La discrecionalidad judicial elimina diferencias», explicó Fernández Teruelo. La representante de Bolivia hizo la única pregunta sin respuesta aún: «Sufro machismo a diario y aún no sé el motivo».