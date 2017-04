«La cirugía cambió más en los últimos diez años que en toda la historia»

Enrique Martínez Rodríguez (Sotrondio, 1937) colgó la bata blanca en 2007 como jefe de Cirugía General del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), aunque siguió en activo cuatro años más como profesor emérito en la Facultad de Medicina, de la que también había sido decano. De entonces, dice, los avances en el que fue su campo, el de la cirugía, han sido «enormes». Esta tarde, a las 20 horas, recibirá un reconocimiento de la Real Academia de Medicina del Principado, de la que forma parte como académico senior. En un acto de asistencia libre, pronunciará una conferencia sobre 'Una pequeña enfermedad con una gran historia: La apendicitis aguda'.

¿Qué secretos encierra la apendicitis?

Tiene mucho de especial porque, hasta que se descubrió, era una enfermedad de una mortalidad tremenda. Y luego hay muchas anécdotas, como que el rey inglés Eduardo VII tuvo que suspender la coronación por una apendicitis. Un montón de personalidades a principios del siglo XX se murieron por esta causa.

Usted estuvo en activo cerca de cincuenta años. ¿Le tocó ver muchos casos de apendicitis?

Al principio muchísimos, como es lógico. Luego ya pasé a atender cuestiones más complejas, y al final ya mis tareas eran más de dirección y menos de práctica.

Mucho cambiaron las cosas en esos cincuenta años, ¿verdad?

Cambió todo. Pero una cosa le digo, desde mi jubilación, va a hacer diez años, cambió más que en toda la historia. Exagero un poco, pero no se crea que mucho. Los últimos años han sido de un desarrollo enorme: de técnicas mínimamente invasivas, como la laparoscopia, de cirugías con robots... Una serie de cosas que hacen que la cirugía haya cambiado radicalmente.

¿Envidia a los compañeros que ejercen en la actualidad?

Por los medios que tienen sí, pero la época nuestra era de más cercanía entre los profesionales, de más familiaridad, al menos yo la recuerdo como mucho agrado. Pero, indudablemente, los medios que tienen ahora sí que dan envidia.

¿Qué nos queda por ver?

La cirugía pura está agotada, pero la tecnología avanza y la cirugía se aprovecha mucho de ella. Aún veremos cosas sorprendentes.

¿Cómo recuerda el trato con el paciente en su época?

Tengo un buen recuerdo. Siempre pretendí que fuera un trato muy humano.

¿Se ha perdido esa cercanía ahora que entre médico y paciente casi siempre hay un ordenador?

Ahora está todo muy tecnificado, es verdad, y parece que se mira más la pantalla que al paciente.

Usted empezó como médico rural en Langreo.

Fue una época muy corta, algo menos de un año. Ahí sí que había una relación muy buena entre médico y paciente, porque era una gente excelente. Me llevé algún chasco porque, cuando terminas la carrera crees que vas a hacer algo, pero luego ves que no puedes, en gran parte porque tampoco sabes. Pero bueno, todavía me tocó la época de patear monte y eso tiene su aspecto romántico (risas).

Nada que ver con desenvolverse en los quirófanos de los hospitales en los que trabajó después... ¿Su mayor éxito como jefe de Cirugía General del Hospital Central?

El primer trasplante de hígado. Ahí sí que me volqué hasta que se consiguió, porque costó mucho. A mi ya me cogió tarde para hacerlo, pero se logró gracias en gran medida a mi gestión. Es de lo que recuerdo con más satisfacción.

¿Cuántos pacientes habrán pasado por sus manos?

Unos doce mil. Los tengo registrados y aún conservo esos registros.

¿Se recuerdan más los éxitos o los fracasos?

Al cincuenta por cierto. No olvido a los que les fue mal porque la enfermedad no tenía solución o porque tú lo has hecho mal. Pero también están los que, treinta años después, te paran por la calle y te dicen: usted me atendió. Eso es de agradecer.

¿Hubo relevo en la familia?

Sí, dos hijas médicos, pero ninguna es cirujana. Una está en cuidados intensivos y la otra es hematóloga.