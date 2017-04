«Tenemos miedo, los fuegos son intencionados»

La comunidad china en Asturias tiene miedo. La sucesión de incendios ocurridos en comercios chinos en lo que va de año (cuatro en total) ha disparado la alerta entre los propietarios de estos populosos bazares. El último tuvo lugar en la madrugada del lunes al martes en Pola de Lena, cuando un almacen acabó calcinado por completo. El establecimiento responsable de dicho local es un comercio ubicado a unos pocos metros, en la calle del Marqués de San Feliz, frente al Parque de La Ería. En el interior de la tienda hay varios clientes; cuando tiene un poco de tiempo, el propietario contesta a las preguntas de EL COMERCIO con frases sencillas y cortas, ya que apenas habla español. «Sí, creo que el fuego fue intencionado. La puerta estaba reventada», relata. Las llamas calcinaron la antigua carpintería de la calle Vicente Regueral, construcción de una sola planta que era usada por este negocio para guardar parte de su mercancía. «Tengo miedo. Este es el cuarto incendio a bazar chino. Mucha casualidad», estima.

Prefiere no dar su nombre, pero habla sin tapujos ayudado por una empleada que sí que habla español. «Siempre igual. Quema el bazar de madrugada, nunca de día; así fue en Oviedo y Sotrondio». El de Lena es el cuarto incendio en apenas dos meses. «Yo no entender; yo no saber motivo», afirma con dificultad. La Guardia Civil continúa con la investigación del siniestro y busca pistas para esclarecer las causas de las llamas que se iniciaron poco después de las tres y media de la madrugada del lunes al martes.

Explica que en Lena todo el mundo sabe que ese bajo era usado para almacenar su mercancía. «Pasamos muy a menudo por medio de la calle con el carro lleno de enseres», aclara la empleada mientras cobra a una clienta. «Yo soy amigo de Lena», afirma el propietario del negocio. Lleva 25 años en España y doce en Asturias. «Nunca he tenido peleas, nunca he tenido problemas, nunca he tenido enemigos. Espero que la Policía aclare esto», afirma. La calle huele todavía a quemado. Un vecino observa la fachada de uno de los inmuebles afectados por las llamas que se encuentra completamente ennegrecida. «Ya verá para arreglar esto, pero bueno, por lo menos no le pasó nada a nadie». Y es que el fuego obligó a desalojar a 25 vecinos. «Fue un susto terrible. Nos llamaron a la puerta de madrugada para que saliéramos de nuestras casas y tuvimos que correr a la calle». Pero las llamas no se propagaron y los bomberos pudieron contenerlas.

Los vecinos ven mucha casualidad en los casos de Oviedo, Sotrondio y San Martín

Fueron los efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), con base en los parques de Mieres, La Morgal y Proaza, junto al jefe de la zona centro, quienes lograron extinguir las llamas que, según los testigos, alcanzaron una gran altura. El fuego calcinó por completo la estructura de madera y unos cien metros cuadrados de la techumbre. También se quemó parte del material almacenado, entre otras cosas, bolsas con ropa destinada para la venta al público. La rápida actuación de los bomberos permitió salvar de la quema varias máquinas.

Sin daños personales

Los desalojados de sus viviendas permanecieron en la calle durante aproximadamente una hora. Ningún vecinos resultó afectado por el humo. El servicio de extinción de incendios dio por controlado el fuego a las 4.20 horas. Poco antes de las cinco de la madrugada los vecinos pudieron regresar a sus casas.

Fuentes de la Guardia Civil indicaron que ayer se realizó una inspección ocular del recinto, que sigue precintado. No se descarta posibilidad alguna. En Pola de Lena nadie se atreve a señalar que las llamas tuvieran un origen intencionado, pero los vecinos entienden que ya es demasiada casualidad. Eso sí, aseguran que los propietarios del bazar «nunca han tenido problema alguno en el pueblo». En febrero ardieron dos bazares en Oviedo -uno en la Losa y el otro en Pumarín- y a finales de enero otro en Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio.