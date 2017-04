Educación plantea un recorte de 44 aulas en la red pública, doce más que en la concertada

«La brutal bajada de la natalidad debe ser soportada por ambas redes, la pública y la concertada». El consejero de Educación, Genaro Alonso, lleva repitiéndolo desde hace más de un año y en la última semana ya han empezado a conocerse los números que su departamento pone encima de la mesa para afrontar esta «dura realidad». Si el viernes pasado proponía la supresión de 32 aulas en la red concertada, ayer, a preguntas de Foro en la Junta General, desgranó cuál es su planteamiento «también provisional» para la pública. La idea es cerrar 44 aulas: 27 en Infantil y 17 en Primaria. El 'tijeretazo' es, por tanto, mayor que en la concertada, con doce unidades más, y se viene a sumar a las 70 (49 de Infantil y 21 de Primaria) que la pública ha visto eliminadas en cuatro años, desde la última revisión de conciertos, negociada en 2013. En consecuencia, en este tiempo han echado el cerrojo 30 colegios rurales agrupados (CRAS) y once centros públicos.

En sus cinco primeros minutos de intervención, Alonso no hizo más que aportar datos para demostrar que también la pública «soporta con dureza» la caída de la natalidad. Volviendo a tomar como referencia ese curso 2012-13, Asturias ha visto cómo en la etapa de tres a seis años se han incorporado al sistema 2.469 niños menos, «lo que implicaría 107 unidades menos y 35 en centros de línea uno (los que tienen una sola unidad por nivel)». «No quiero lanzar ningún mensaje alarmista, pero la realidad es la que es», insistió Alonso, quien aseguró que «todas estas decisiones son consecuencia de un trabajo serio y concienzudo para intentar mantener el máximo de unidades tanto en la pública como en la concertada».

Criterios para dar ayudas

A veinticuatro horas de retomar hoy la negociación con los representantes de esta última, insistió en haber hecho «un esfuerzo sin precedentes por flexibilizar» el impacto de la caída de la natalidad en la concertada, en la que se ha planteado el cierre de 16 unidades de Infantil, siete de Primaria; siete de Secundaria y dos de FP. Apuntó que, además de tener en cuenta la ratio media por alumnos y aula que hay en los colegios públicos del concejo donde se ubica el concertado (criterio básico para renovar o no las ayudas) se han valorado otros. «Habiendo centros que no llegan a esa ratio, pero que en un plazo de tres años sí la alcanzarán, se ha mantenido el concierto. También hemos tenido en cuenta su naturaleza (ser una cooperativa, por ejemplo) o que el centro fuera la única oferta privada-concertada del municipio, como ha sido el caso del colegio San Rafael, de Villaviciosa; Santo Domingo, de Navia, o José García, de Valdés».

Estos argumentos no convencieron al autor de la pregunta, el diputado de Foro Pedro Leal, quien indicó que «no se están teniendo en cuenta otros criterios, como la tipología del alumnado o la función social que realizan (en referencia a la Fundación Masaveu de Oviedo)». Pidió que la concertada «funcione en igualdad de condiciones que la pública» y para ello reclamó una ratio en Infantil de 23 niños y no de 25, como hasta ahora.

De 25 a 23 niños en Infantil

Alonso respondió y dijo que esa ratio nada tiene que ver con la que se está tomando como referencia, un dato que «siempre se ha tenido en cuenta y está ajustado a derecho». «Las patronales -añadió- no están reclamando esa bajada de ratio. Además, sería aminorar la oferta de vacantes disponibles. Un centro con tres unidades de Infantil, con 75 alumnos, pasaría a tener 69. Y no pretenderán que bajemos las ratios y aumentemos unidades». También vio «harto complicado» introducir el 'factor profesor' en la negociación, «porque existen ratios por profesor y aula en la concertada, pero no en la pública».

Tras escucharlo, Foro y PP llegaron a conclusiones similares. «La propuesta es una apuesta ideológica del gobierno de Javier Fernández», dijo Leal, quien añadió que «la concertada no se dirige a las élites, sino que es la única opción que tiene la clase media de elegir en qué valores quiere educar a sus hijos». Para el PP, «el recorte no responde a una mera tabla de ratios, sino que va en el ADN ideológico del PSOE. Y Suatea criticó el «perversísimo recorte de 44 unidades en la pública para acallar voces en la concertada».