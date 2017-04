«Hay que acabar con el trasiego de los tribunales a los escaños», dice Sosa

La separación de poderes se presenta, a priori, como una de las principales garantías del estado de derecho. Sin embargo, de la teoría a la práctica hay un largo camino por recorrer y las intromisiones son frecuentes entre los tres grandes entes: legislativo, ejecutivo y judicial. El jurista y escritor Francisco Sosa Wagner, que también cuenta con alguna incursión en el mundo de la política, se presenta por tanto como una voz autorizada para hablar sobre el asunto. Ayer estuvo presente en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo para impartir una ponencia por la celebración del patrono de la Facultad de Derecho. El título: 'El eterno retorno de la polémica sobre la independencia del juez'. «La politización de la Justicia, como tal, no existe. El 85% de los magistrados y jueces son grandes trabajadores que viven al margen de la política y de las asociaciones. La élite, eso sí, no se nombra en función de sus méritos o capacidades. Me refiero a los altos cargos del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia o los presidentes de las Audiencias», afirmó rotundo ante los estudiantes ya titulados de Derecho.

Las soluciones a este problema, asimismo, se presentan nítidas a ojos del jurista, que no ve necesaria una reforma constitucional para ejecutarlas. «El Consejo General del Poder Judicial tendría que limitarse o desaparecer, no pasaría nada por ello. Hay que acabar con el trasiego de los tribunales a los escaños, de la Justicia a la política. Por último, tiene que evitarse que la cámara legislativa nombre magistrados para supervisar ciertas causas», sostiene. Así, con un sistema de oposiciones, ascensos y jubilaciones convenientemente reglado «sería suficiente para reponer la dignidad perdida».

Más medios para la plantilla

El acto también sirvió para entregar los títulos a los graduados del curso 2015/2016 y de las convocatorias de este año ya finalizadas. «Somos la titulación más antigua y numerosa de la Universidad y, por poner un ejemplo, en mi departamento hay seis áreas de conocimiento con un solo catedrático», recordó el decano de la facultad, José María Roca, que aprovechó para recordar a los alumnos que tanto la facultad como la Universidad «serán vuestra casa cuando necesitéis consejo». El rector Santiago García Granda, por su parte, quiso recordar a los profesores fallecidos y contestó al decano asegurando que «se pondrán todos los recursos posibles para mejorar las condiciones del profesorado».