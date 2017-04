Román López: «No aspiro a ser presidente del Colegio de Enfermería mucho tiempo»

«Mi llegada a la presidencia se produce por la muerte de Emilio Losa. Yo no aspiraba a ser presidente del Colegio de Enfermería de Asturias ni aspiro a serlo mucho tiempo. Mi compromiso es tratar de pacificar la vida de la organización colegial, cerrar todos los procedimientos judiciales abiertos contra esta junta de gobierno y, una vez que eso se consiga, convocar elecciones. Y, por supuesto, yo no me voy a presentar a la reelección». Alfonso Román López, hasta el pasado miércoles vicepresidente primero de la entidad colegial que durante casi tres décadas presidió Emilio Losa -al que ha relevado en el cargo porque «esa sucesión automática viene contemplada en los estatutos»-, fue contundente al marcar su hoja de ruta. «Quiero que se tranquilice la vida de la organización», subrayó en declaraciones a EL COMERCIO.

Los procedimientos judiciales abiertos a los que hace referencia proceden de una denuncia presentada en 2014 por la Fiscalía -a instancias de la Asociación Enfermería de Asturias (AEA)- por presunta apropiación indebida de los fondos del Colegio dirigida hacia el que fuera presidente del Colegio, el fallecido Emilio Losa, cuestión que sigue en fase de instrucción judicial. Según Román López, «en vez de acelerar nuestro abandono de los puestos del colegio han conseguido lo contrario, porque si no hubiésemos tenido esas denuncias en los juzgados, probablemente nos hubiésemos ido ya». Lo que no le parece «razonable», aseguró, es «abandonar el colegio dejando en cuestión una junta de gobierno que no merece eso porque siempre fue honesta y transparente».

La batalla judicial con el sector crítico sigue en otro frente, el del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La junta de gobierno que ahora preside Román López aprobó ayer presentar ante sala de lo Contencioso-Administrativo dos nuevos recursos contra la junta de edad aprobada por el Consejo General de Enfermería y la modificada posteriormente por el comité ejecutivo. Porque, según explicó Román López, «ambas presentan un defecto fundamental: que en ellas hay personas que no están colegiadas».

A los colegiados les llegará esta semana un nuevo número de la revista 'Impulso' -publicación que precisamente motivó las denuncias por presunta apropiación indebida- en el que se lleva en portada la noticia del fallecimiento de Emilio Losa, a los 84 años, y el relevo en la presidencia del colegio. Eran contenidos que estaba previsto incluir en el número de mayo, a la vista del agravamiento del estado de salud de Losa, pero que hubo que adelantar al fallecer el pasado miércoles. La revista estaba ya ayer disponible en la web de la entidad colegial. También ayer se celebró el funeral por Emilio Losa en la iglesia de San Isidoro de Oviedo.