Foro rechaza que haya un túnel de la variante de Pajares con ancho internacional y otro ibérico

La presidenta de Foro, Cristina Coto, ha rechazado hoy en Cangas del Narcea la posibilidad de que se proceda a la apertura de uno de los dos túneles de la Variante de Pajares con ancho ibérico y otro con ancho internacional.

Según ha informado Foro, Coto ha señalado que esa solución "ya la inventó Salomón hace milenios, pero lo hizo para descubrir la verdad, no para taparla" y el Ministerio de Fomento no debe "contentar a todos, para no quedar mal con nadie" sino homologar "urgentemente" a Asturias con Europa y con el resto de España y que invierta en finalizar la Variante de Pajares "pese a quien le pese".

"Seguimos esperando que los que proponen soluciones 'originales' para la Variante, como prostituirla por completo o a medias con el ancho ibérico, nos digan donde se utilizan en España, y por qué los asturianos estamos condenados a ser diferentes, pero peores, que el resto de los españoles", ha añadido la líder de Foro.

A su juicio, no se puede aceptar que alguien diga que con la apertura de la Variante de Pajares en ancho internacional la industria asturiana perderá competitividad "cuando se triplicarán los surcos ferroviarios que hoy ofrece una vía única, en beneficio de las mercancías que requieren regularidad y no velocidad".

Coto ha hecho estas afirmaciones durante la visita que hoy ha realizado a Cangas del Narcea para presentar a la nueva Comisión Directiva Local que encabeza Paloma López García tras la dimisión en diciembre del año pasado de once miembros de este órgano incluido su anterior presidente y concejal, José María Álvarez Carro.

Según la líder de Foro, la nueva presidenta del partido se ocupará de exigir el cumplimiento del programa electoral de su partido incluidas las cuestiones recogidas en el pacto por el que fue investido alcalde el socialista José Víctor Rodríguez.

Además, ha garantizado que la nueva dirección se ocupará de "fiscalizar" la acción de gobierno para defender los intereses generales de un municipio "olvidado por el PSOE, desde el prometido Centro de Salud hasta el camelo del Plan del Suroccidente de los 253 millones que nadie encuentra en los Presupuestos del Principado".