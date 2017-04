Adopción frustrada de tres familias de la región en África

Tres familias asturianas han visto cómo después de varios años de trámites y espera se ha frustrado el proceso de adopción en el que estaban inmersas. ¿La causa? La decisión de ECAI, la entidad colaboradora que gestionaba estas adopciones, de declararse en bancarrota y de no seguir con la tramitación de unos procedimientos que afectaban a unas ochenta familias en toda España y que se centraban en Burundi y Etiopía.

Ahora, los afectados quieren que se depuren responsabilidades judiciales, sobre todo con el objetivo de que ninguna familia tenga que volver a pasar por una situación como esta. Consideran que han sido víctimas de una «estafa» y que se ha jugado con sus ilusiones.

Desde que empezaron a sospechar que algo no estaba yendo de forma adecuada en este proceso, los afectados se pusieron en contacto con la agencia ECAI, que siempre les decía que no había ningún problema. Pero no era así. Más tarde, la Xunta de Galicia les comunicó que la entidad había colapsado y la única posibilidad era adelantar dinero, algo que los afectados ya habían hecho, por lo que se negaron.

Al poco, en febrero, la propia agencia les confirmó que sus expedientes estaban paralizados.