«El sedentarismo y la obesidad están relacionados con el cáncer de colon»

«El cribado de cáncer de colon puede frenar y solucionar un trastorno de forma sencilla. Sin embargo, sin un plan de detección precoz, el problema puede ir a más y tendrá que ser resuelto con quimioterapia u otros tratamientos más complicados y agresivos». Éste es el principal mensaje que quiere transmitir José María Viétiez, jefe de sección de Oncología Médica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), con motivo de haberse celebrado recientemente el día mundial de prevención del cáncer de colon y recto.

¿Cuántos asturianos padecen cáncer colorrectal?

Ahora mismo se trata del tumor más frecuente en Europa, una situación a la que Asturias no es ajena. El pasado año se registraron en la región 709 casos de cáncer de colon y otros 287 de recto.

¿En qué se diferencian estos dos tipos de tumores?

Pues en la realización de la intervención quirúrgica. Para el cáncer de colon es más sencilla.

Respecto a la cifra de afectados, ¿ha aumentado en estos últimos años?

Por supuesto, ha ido creciendo progresivamente en todo el mundo occidental. Por ejemplo, en el año 2000 había un 25 % menos de afectados.

¿Qué es lo que hacemos mal para que cada vez haya más enfermos?

Tiene que ver mucho con la edad, puesto que afecta a personas de entre 65 y 70 años.

Contra la edad no podemos luchar pero, ¿qué otros riesgos podríamos evitar?

Hay una creencia universal aceptada de que la alimentación puede limitar un poco el riesgo. Y eso es cierto. Otros riesgos relacionados son la obesidad y el sedentarismo. No hay que olvidar tampoco el tabaco y el alcohol. Pero lo importante es hacer el cribado de cáncer de colon, que es un test de sangre en heces o una colonoscopia.

¿Los planes de cribado pueden reducir de forma importante la incidencia?

Sí, a diferencia del cribado de cáncer de mama o de cérvix, donde se detectan tumores, con el de colon se pueden localizar lesiones pretumorales y actuar sobre ellas. No obstante, hay un inconveniente, pues se está observando que la adherencia por parte de la población no es buena. La sociedad no está mentalizada. Mismamente, en Avilés, que es donde más está desarrollado el cribado, hay algún problema de cumplimiento. La población no acude a la cita y eso es porque las pruebas son más engorrosas que otras. Las mismas consisten en un test de sangre oculta en heces y en una colonoscopia. A nadie le gusta hacerse este tipo de estudios pero hay que tener en cuenta que pueden frenar un problema de salud muy serio.

¿Cuál sería el tratamiento a seguir una vez detectado el tumor?

Si el tumor está localizado, el tratamiento sería hacer solo una cirugía. Si ya ha penetrado un poco, a veces tenemos que dar quimioterapia durante seis meses. Pero si el cáncer ya está en el recto, además de hacer cirugía y aplicar quimioterapia, será necesaria acudir a radioterapia.

¿Qué futuro ve para esta enfermedad?

En el futuro imagino que iremos mejorando. Estos tumores se van a dividir en subtipos y muy probablemente el tratamiento en cada uno de ellos varíe. Además, seguirán saliendo nuevos fármacos para resolver, sobre todo, los cánceres de colon ya metastásicos. En la actualidad, ya hay algunos medicamentos que mejoran la calidad de vida y aumentan la supervivencia. Seguramente algunos tumores llegarán a ser enfermedades más parecidas a las demás, es decir, como una diabetes o una artrosis. Los cánceres de colon metastásicos serán como patologías crónicas.