1.857 familias nuevas acudieron a Cáritas por primera vez el año pasado

Cáritas de Asturias ha atendido a lo largo de 2016 a 20.553 personas. Entre ellas, la organización ha mostrado su preocupación por 519 familias que han tenido que acudir a solicitar ayuda debido a que están a la espera de la revisión del Salario Social que proporciona el Gobierno asturiano.

Así se desprende de la memoria de actividad de Cáritas Asturias a lo largo de 2016, que ha sido presentada este miércoles por el director de la institución, Ignacio Alonso; la secretaria general, Mari Luz Baeza; el delegado episcopal, Jesús Rodríguez; y la responsable del departamento de análisis y estudios de Cáritas, Carmen Álvarez.

20.553 personas fueron atendidas en 2016 1.857 familias acudieron por primera vez. 7.884.540 euros fueron invertidos. 330 euros fue la ayuda media por familia. 228 personas mayores de 65 años fueron atendidas por la organización Las aportaciones económicas descendieron un 5%.

En 2016, han explicado, se ha atendido a un total de 5.991 familias, de las cuales 1.857 han acudido por primera vez el pasado año. Esto evidencia, en opinión de Baeza, que la pobreza "sigue ahí aunque no salga en los telediarios". La memoria hace hincapié además en la diversificación de las ayudas, orientadas también al pago de suministros, alquileres, hipotecas, formación, transporte o salud.

Si bien el número de familias atendidas ha disminuido, el director de Cáritas ha destacado que surgen nuevas situaciones en las familias que exigen la diversificación de las ayudas. Lo más preocupante, ha dicho, es que las personas excluidas "se están haciendo invisibles" para una parte de la sociedad, con lo que ha llamado "frente al individualismo creciente" a formar comunidad y crear espacios donde vivir la solidaridad dejando de lado "la negación de algo que queremos dejar atrás".

Cáritas contó el pasado año con un total de 7.884.540 euros invertidos, de los cuales 5.421.119 fueron recursos propios procedentes de la colaboración de socios y donantes. En lo referido a la acogida y acompañamiento de familias que acuden a Cáritas se invirtieron casi dos millones de euros, siendo la ayuda media por familia de 330 euros. 1.355 familias llevan siendo acompañadas por la institución desde 2014.

Del total de familias atendidas, 1.167 familias percibieron ayudas para gastos relacionados con la vivienda, 212 para gastos de salud, 214 de transporte y 228 de formación --libros de texto, material escolar o pago de matrículas--. También hubo familias que solicitaron ayudas para la gestión de trámites y para afrontar deudas.

Por otro lado, han detectado un descenso en la demanda de ayudas a la alimentación, con un total de 5.176 familias que la solicitaron en 2016. Hubo además 292 familias que no solicitaron ayuda material, sino atención relativa a programas de empleo o menores y familia.

Cáritas atendió además a 228 personas solas mayores de 65 años, 1.039 personas solas y 1.159 familias monoparentales. Por otro lado, la memoria destaca la presencia de 519 familias pendientes de la revisión del Salario Social --a pesar de que Servicios y Derechos Sociales ha agilizado los tiempos de concesión de las ayudas--, 746 familias que no reciben ninguna prestación y 457 con un miembro trabajando.

Respecto a este último grupo, la secretaria general de Cáritas ha lamentado la existencia de "trabajos precarios que no garantizan una vida normalizada".

Desciende el número de donantes

Ignacio Alonso ha mostrado su preocupación por la disminución del número de socios y donantes de la institución, y ha emplazado a la sociedad en su conjunto a colaborar con el trabajo que realiza Cáritas junto a más entidades sin ánimo de lucro, puesto que son sus aportaciones las que "dan independencia" frente a las subvenciones públicas.

Si bien ha explicado que no se ha producido un descenso significativo en las donaciones, sí preocupa la tendencia, con un descenso anual de las aportaciones que ronda el 5 por ciento. Para colaborar ha llamado a poner la "doble cruz" en la declaración de la renta.

En este punto, el delegado episcopal ha recordado que "Cáritas no se entiende sin los voluntarios" y ha incidido en que el voluntariado actual está "en la tercera juventud", con lo que será necesario llevar la labor de la institución a las generaciones más jóvenes. Rodríguez ha recordado que la tarea que realiza Cáritas "no puede separarse de la Fe", ni puede separarse del "compromiso social" de las personas no creyentes.