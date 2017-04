ANPE envía la encuesta del ciberacoso a la Agencia de Protección de Datos

El sindicato ANPE anunció ayer que ha enviado a la Agencia de Protección de Datos la encuesta del Principado para detectar el ciberacoso y que está dirigida a 45.000 estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Transición a la Vida Adulta tanto de centros públicos como de concertados. La medida tiene lugar después de que la central denunciara el pasado fin de semana la falta de confidencialidad de dicho sondeo, compuesto -según explicó el presidente de ANPE en Asturias, Gumersindo Rodríguez- por 98 preguntas que los estudiantes tendrán que responder en un periodo que oscila entre los 25 y 30 minutos. El motivo por el que la entidad ha decidido enviar la documentación a la agencia son varios. Entre los primeros figura que «está orientada a menores de edad, de entre doce y dieciocho años» y recaba datos que los señalan, «el número de identificación personal, el sexo, la edad, el curso, grupo y centro educativo, así como otros sobre su teléfono móvil».

Especialmente grave le parece que se inquiera al menor sobre «si ha captado imágenes de naturaleza sexual y las ha compartido; si ha robado, si ha agredido a otro compañero o no ha acudido a él para socorrerle, si ha humillado o difamado...». «Se le pregunta -prosigue- sobre su comportamiento en asuntos que incluso podrían ser perseguibles penalmente». Para el sindicato es «pedirle prácticamente al alumno que declare contra sí mismo». Y advierte de que «hay preguntas que nada tienen que ver con el acoso escolar a través de las redes, como las relacionadas con su salud y datos indirectos sobre la economía familiar, algo que infringe la Ley Orgánica de Protección de Datos».

«¿Has sido ignorado?»

Ante preguntas como '¿has sido pateado, golpeado o empujado?', la central critica que se trata de categorías diferentes (pateado-golpeado frente a empujado) y que las opciones que se dan siempre llevan a que los alumnos respondan un sí. Ocurre también con el caso '¿has sido en algún momento ignorado o excluido?.

A ANPE -que añade que «el cuestionario será entregado para su tratamiento a una entidad privada, ajena a la consejería»- no le convencen las explicaciones del titular de Educación, Genaro Alonso, a los directores de los centros, los encargados de solicitar el consentimiento de las familias. Dice el consejero que el anonimato está garantizado y el número de identificación no se puede relacionar con ningún dato de carácter personal. El cuestionario estaba cerrado ayer; no se podía acceder con la clave.