Cáritas detecta demoras de hasta 18 meses en el cobro del salario social

«Esta misma semana hemos atendido a una familia. Un matrimonio con tres hijos. Hasta ahora vivían de una ayuda 700 euros, integrada por 400 de la prestación por desempleo y 300 del salario social. La prestación se les acaba este mes y, cuando han ido a contarlo al Principado, para ampliar el salario social, la trabajadora social les ha dicho que tendrán que esperar 18 meses a que su caso sea revisado. Como poco. El padre nos ha dicho que no sabe cómo va a sobrevivir».

María Luz Baeza, secretaria general de Cáritas Asturias, confirmó lo que en los últimos meses reflejan las cifras oficiales y critican partidos políticos y expertos: el salario social está colapsado en Asturias.

Tal y como adelantó EL COMERCIO, 2.090 personas esperan desde noviembre a que su petición para cobrar esta prestación, que solo llega a quien tenga ingresos mensuales inferiores a 430 euros, les llegue. A ellos hay que sumar los que tienen la revisión pendiente. «Los retrasos en las revisiones son sangrantes. Graves», advirtió el director de Cáritas, Ignacio Alonso.

«El 'Housing First' está bien, pero se necesitan centros sociosanitarios para personas sin hogar»

«El hecho de tener trabajo no garantiza una vida normalizada», dice Maria Luz Baeza

«Nos alegra que la Consejería de Servicios y Derechos Sociales diga ahora que va a contratar a diez personas para agilizar esta ayuda, porque no solo se trata de la carencia económica, sino de la angustia con la que viven estas familias», apuntó Baeza. Una angustia que afecta, según los datos de Cáritas, «a las 519 familias que están pendientes de que les revise el salario social y a las 746 que no reciben ningún tipo de ayuda. Porque no cumplen los criterios o porque no han dado respuesta a su petición», aseguró la secretaria de Cáritas. Añadió, además, el problema de los autónomos. «Son personas que, tras perder su empleo, decidieron crear una empresa. Ahora se encuentran sin dinero, ni empresa y con unas deudas que les dejan fuera de las ayudas sociales».

«Son invisibles, pero están»

Las palabras de Baeza llegaron en la presentación de la Memoria de Cáritas 2016. Una en la que el director de la entidad, Ignacio Alonso, lamentó «la invisibilización de la pobreza. En los informativos ya no se habla de estas personas. Las hemos vueltos invisibles, pero están». De hecho, en Asturias hay, al menos, 20.553 personas. Las que el año pasado vivieron gracias a las ayudas que ofrece la entidad.

«Son menos personas que el año anterior, un 12%, pero tienen más necesidades. Las ayudas subieron a una media de 350 euros y, sobre todo, se han diversificado. No solo necesitan ayuda para la vivienda (1.167 casos), o la alimentación (5.176), sino también para la salud (212) o para material escolar (228)», explicó Baeza.

Esta invisibilidad que denuncia Cáritas afecta, también, a la nueva pobreza. «La de personas con trabajo. Tenemos a 457 familias a las que ayudar, pese a que uno de sus miembros trabaja. Con los contratos precarios, el hecho de tener trabajo no garantiza una vida normalizada», lamentó.

En las peticiones, además de más apoyos, «vivimos de la solidaridad de los asturianos», Cáritas reclama «centros para personas sin hogar. Los problemas de salud mental crecen. Programas como el 'Housing First' están bien, pero se necesitan centros sociosanitarios», urgió Alonso.