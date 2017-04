Foro ve su plan confirmado por Bruselas y Podemos reclama más transparencia

La Comisión Europea habló, y lo hizo con palabras que han servido a todos. En una respuesta a este periódico, el Ejecutivo comunitario recordó que ha cofinanciado la variante para que sea «completada» con vías de ancho internacional, capaces de soportar un uso mixto de pasajeros y mercancías, y que cuando firmó la concesión de fondos el objetivo «era transportar principalmente trenes de pasajeros, mientras los de mercancías utilizarían la línea existente». Bruselas indicó que según su información los macrotúneles estarán operativos «a principios de 2019» y que «no se ha producido ningún cambio de proyecto».

Podemos cree que la contestación «es un auténtico escándalo, en este caso, en cuanto a la transparencia» y exige al ministerio que aclare si informó a la Comisión de que desde 2013 venía trabajando en la apertura de una vía con ancho ibérico. «Sería un grave problema que la serie de ridículos que encadenamos en este tema nos llevara a tener una inversión inoperativa y que no sirviera a las necesidades de Asturias», apunta el diputado Héctor Piernavieja.

Ciudadanos e IU en cambio destacan el hecho de que Bruselas no vea cambios de proyecto. «Entendemos que de forma oficial no se ha trasladado ninguna modificación respecto a la planificación que se ejecuta desde 2013», razonó el diputado naranja Ignacio Prendes. Su formación no discute que el escenario final sea el ancho internacional, pero considera que «hablamos de un problema de tiempos y de uso racional de los fondos públicos». «Preocupa la falta de información que traslada la UE», lamentó el portavoz de IU, Gaspar Llamazares. «Queda de manifiesto que estamos ante una nueva ocurrencia del Gobierno central y de Foro», abundó.

Precisamente Cristina Coto, como presidenta de la formación aludida, entendió que los criterios mostrados por Bruselas son «una realidad desde que entramos en la UE. No hay ninguna novedad. Los únicos que no se han enterado son el PSOE y Renfe».