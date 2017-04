Aumentan un 12% en un año las muertes causadas por caídas

La mayoría de las muertes por causas violentas -aquellas en las que un médico no certifica la defunción- que se investigaron en el Instituto de Medicina Legal de Asturias (IMLAS) tuvieron como causa una caída fortuita. Así se desprende del informe de este organismo correspondiente al año pasado, en el que se detalla que de los 342 casos estudiados de fallecidos por causas violentas, 192 se debieron a accidentes y, de éstas, 103 de las muertes se produjeron por caídas fortuitas. Un 12% más de las que se registraron en 2015, cuando fueron 92. El envejecimiento de la población es una de las causas que explican estos datos. El perfil es el de una persona mayor, a tratamiento con anticoagulantes que un día se cae y poco tiempo después fallece.

En el balance hecho público ayer por el IMLAS se explica que el año pasado Patología Forense llevó a cabo 661 actuaciones, nueve fueron sobre restos óseos y las otras sobre fallecimientos. De estos últimos, 310 muertes se debieron a causas naturales y 342, no. En este último apartado se catalogan las 103 ya citadas por caídas accidentales, 25 por accidente de tráficos (31 en 2015), diecisiete intoxicaciones (treinta) y once atropellos de tren. Además, en 2016 el IMLAS investigó cinco casos de fallecimiento por homicidio, dos más que en el año anterior, y 134 suicidios, dos menos que en 2015. Once fueron los casos de decesos.

En cuanto a las autopsias, el Instituto de Medicina Legal precisa que realizó 406, doce menos que en el ejercicio anterior. «El mayor número se concentró en los meses de enero, mayo y diciembre y los días con más actuaciones fueron los martes», detalla el IMLAS. El servicio de Patología Forense practicó, además, 475 levantamientos de cadáveres el año pasado, 31 más que en 2015; 152 dictámenes de defunción, cinco más; y 103 reconocimientos externos de cadáveres, ocho más que en el año anterior. Este organismo explica que realizan también informes periciales, valoraciones de daños físicos y estudios psicológicos. Así, llevó a cabo 6.709 expedientes. De los que, precisa, «701 fueron casos relacionados con la violencia de género y 157 con el maltrato doméstico». Otros 2.715 se centraron en valoraciones de daños penales, de los que 2.396 eran lesiones derivadas de agresiones.

Informes psiquiátricos

Asimismo, el Instituto de Medicina Legal impulsó 185 estudios de laboratorio, 558 asistencias a juicios orales, 799 expedientes psiquiátricos (570 de ellos informes mentales sobre imputabilidad) y 1.221 asuntos civiles sobre incapacidades, internamientos y medidas cautelares. El equipo psicosocial, a petición de jueces y magistrados, elaboró 221 informes sobre, entre otros, veracidad de testimonios, secuelas de agresiones y de violencia de género, drogodependencia y regímenes de visitas. Además de haber empezado a realizar expedientes valorando los daños físicos de las víctimas en accidentes de tráfico. Todo con una plantilla de 38 personas (22 médicos forenses y cuatro auxiliares de autopsia).

El IMLAS también anunció que en mayo organizará un simulacro de accidente con múltiples víctimas en el que participarán forenses, funcionarios de Justicia, psicólogos, trabajadores sociales y sanitarios.