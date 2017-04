Mensajeros de distancias cortas

Hay núcleos de población a los que no llega internet, pero es muy difícil encontrar un rincón que no pueda comunicarse con el exterior mediante la correspondencia de toda la vida. Un servicio que ofrecen los carteros rurales, muy numerosos en una región con tantas barreras orográficas como Asturias. De hecho, el 42% de los 790 profesionales de Correos que entregan cartas y paquetes en la comunidad cubren zonas fuera del casco urbano.

Eloína Díaz, de 42 años, es una de ellos. Lleva dos años repartiendo el correo a los vecinos de Poo y Arenas de Cabrales. No obstante, no es nueva en estas lides. «Anteriormente, estuve de suplente cinco años, pero tuve una excedencia de nueve, tres por cada crío», explica. Su rutina diaria comienza a las ocho de la mañana con la recogida y colocación de la correspondencia en Cangas de Onís. Desde allí, dos horas después, se desplaza a Cabrales, donde deja parte de las cartas y paquetes al cartero que da servicio a la localidad y luego se dirige a Arenas, donde ella misma reparte las misivas.

Natural de Cabrales, pero vecina de Llanes, conoce las zonas en las que trabaja como la palma de su mano. Antes de convertirse en cartera, ya conocía los entresijos del oficio. De hecho, su abuelo fue empleado de Correos y su padre, Aurelio, hizo llegar las cartas y envíos a vecinos del concejo de Cabrales durante casi cuarenta años. En concreto, «recogía en Poncebos y repartía en Sotres y Tielve. Eloína reconoce que esta tarea es ahora más cómoda que en tiempos de su progenitor. «Lo de mi padre era a pie, yo voy en coche», compara.

Además, los carteros de hoy en día cuentan con la ayuda de las nuevas tecnologías para ofrecer un servicio más ágil y fiable. «Con las PDA, el trabajo es más rápido, pero los mayores se quejan porque ven una pantalla y es complicado porque, a veces, no escriben bien en ella», explica. Reconoce que, debido a la cercanía con los ciudadanos que implica su labor y a la tradición familiar como empleados de Correos, «ya nos conocen todos». Este trato en las distancias cortas hace que sea «agradable trabajar así, con familiaridad». Confiesa que los vecinos, por la confianza existente, le piden ayuda en ocasiones. «A una señora de Arenas la acerco, a veces, al centro de salud», ya que tiene problemas de movilidad, indica. Eloína asegura que no es fácil compaginar sus tareas como cartera con la vida familiar. «Pero, por otra parte, me gusta; estás en la calle y yo soy muy habladora», comenta.

El trabajo de los carteros ha cambiado, de forma radical, desde que el abuelo de Eloína gastaba suela para llevar la correspondencia a los puntos más recónditos. La aparición del correo electrónico ha mermado el porcentaje de cartas ordinarias que se mandan (alrededor de un 5%). Por contra, ha aumentado notablemente el envío de paquetería (un 30%). Circunstancia que Correos atribuye al auge de las compras por internet.

72 kilómetros de ruta

«Me quedo con ser cartero rural. Básicamente, por el trato con los vecinos. Y también un poco por la libertad de poder salir a repartir y encontrar espacios muy amplios». Cristino Rebollar lo tiene claro. Lleva 31 años como empleado de Correos: «Empecé como ayudante postal, luego fui cartero, pasé por mensajería y también estuve en el servicio de urgentes». Pero prefiere la actividad a la que se dedica desde hace catorce años: dar servicio a las parroquias gijonesas. A diario, recorre Porceyo y el barrio de Sotiello, en Cenero.

«Hago 72 kilómetros en mi ruta diaria», indica. «Se conoce la parroquia tan bien como nosotros», apostilla la presidenta de la asociación de vecinos de Porceyo, Marta Martínez. «Los atajos ya me los sé; hay caminos que no tienen ni señal», señala Cristino. Al igual que a su compañera del Oriente, le atrae la cercanía con los ciudadanos, que agradecen ese trato de tú a tú. «De vez en cuando, hablamos de cualquier cosa. No es como en la ciudad, que toca el timbre y ya está», precisa la portavoz vecinal. Y es que Cristino forma parte ya de la vida en las parroquias, por lo que no es extraño verle ayudando a algún vecino mayor al que se encuentra en su ruta.