«Ningún policía dice ya 'vuelva a su casa', hay que evitar la doble victimización»

Lleva dos meses en el cargo, pero se siente en casa. Porque la Comisaría de Oviedo lo es. Tras Zaragoza y Mallorca, desde hace un año el inspector José Luis García (Oviedo, 1973) está de vuelta en su ciudad natal. Tras pasar por la Unidad de Drogas y la Policía Judicial, se estrena como inspector de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (Ufam). Y lo hace desde unas dependencias sin ambiente policial. Por no haber, no hay ni uniformes. Salvo para la foto.

El VioGen está cuestionado

Es el sistema que tenemos. Ahora hay uno nuevo. Con las respuestas de las víctimas, el programa determina su nivel de riesgo.

¿Todos conllevan protección?

Sí. Desde el extremo, que es el más elevado, hasta el no apreciado, la víctima tiene un agente de referencia. Protector, que no escolta. Con mayor o menor frecuencia, controla su domicilio, centro de trabajo y escolar, si ella tiene hijos. Desde el primer día, ella tiene el móvil de su agente de referencia. Y se evalúa su situación de forma continua.

¿Cómo?

Según el nivel de riesgo. En un caso extremo, que ahora no tenemos en Asturias, se evalúa cada 72 horas. En riesgo alto, cada siete días. En el medio, cada mes. Y en bajo y no apreciado, cada dos meses.

¿Recomienda usted denunciar?

Siempre, siempre, siempre.

Convencido está.

(Sonríe) Con la denuncia comienza la protección judicial. Puede pedir orden de protección y, la tenga o no, está el VioGen. Ahora, también digo que si la víctima no se atreve a venir a Comisaría, que vaya a Servicios Sociales. Aunque nosotros aquí, en Oviedo, le ofrecemos unas dependencias independientes, sin uniformes, donde no verá ni a su agresor ni a otros, lo importante es que cuente a alguien lo que le pase.

¿Se acabó el 'vuelva a su casa'?

Por supuesto. Ningún policía dice ya eso. Aquí lo que primero que hacemos es escuchar a la afectada. Evitamos la doble victimización: que además de sufrir maltrato se sienta víctima aquí, porque crea que no se la escucha o protege.

¿Ella es víctima o denunciante?

En teoría, todas las personas que acuden aquí son víctimas. Cuando alguien denuncia se presupone la veracidad de lo que está contando.

¿Ve muchas denuncias falsas?

Si se determina que miente, el juzgado adoptará las medidas oportunas, pero aquí vemos casos muy reales. Muchas mujeres se derrumban. De hecho, se echan atrás cuando le detenemos. Hay una dependencia emocional, y muchas veces económica, del agresor.

¿El caso Neira sigue vigente?

Sí. Aunque, pese a que la víctima se eche atrás, nosotros continuamos de oficio. Y que si vuelven a convivir, él se enfrenta a un quebrantamiento.

¿Hay muchos?

Sí. Una orden de alejamiento no es solo física. Mandarle un mensaje o escribirle en una red social es un quebrantamiento.

¿Los periodistas perjudicamos más que ayudamos?

(Largo silencio)

Critique, critique...

(Sonríe) A veces hay amarillismo, pero los medios de comunicación hacen un gran trabajo en la difusión del problema, de los teléfonos de ayuda (como el 016)... En trasmitir el mensaje a la víctima de que no está sola.

¿Hay solución cercana?

Es muy complicado. Se deberían tomar medidas desde la base, en la educación. Vemos que los jóvenes repiten esquemas. Algo falla.