La Semana Santa crece pese a la lluvia

El sector turístico apura la Semana Santa con las reservas del lunes de Pascua, un día más de puente para engrosar sus cifras de resultados aprovechando que es festivo en País Vasco, La Rioja, Navarra, Cataluña, Valencia y Baleares. Los empresarios afirman, al igual que sucedió en los días previos a los propios de Semana Santa, que los turistas están respondiendo a las ofertas que les plantean. En internet, se registran ahora descuentos de hasta el 50% en la tarifa de un hotel en Gijón u Oviedo con respecto a la noche anterior. En algunos casos, la rebaja llega al 75%.

«Está mejorando la ocupación de ese día», confirmó sobre el lunes de Pascua la portavoz de la Asociación de Hostelería y Turismo en Asturias (Otea), Beatriz Cimadevilla, al frente del hotel San Miguel, de Gijón. «Hay que hacer más por desestacionalizar el turismo», insistió. En la patronal, Carlos Cristo destacó que «predominaron más las reservas con antelación, algo poco frecuente en Asturias». Para el puente de mayo, las expectativas son altas tras la buena marcha de estos días.

Y es que la Semana Santa encamina al sector hacia otro año récord. La ocupación media en España alcanza el 85%, cuatro puntos más que en 2016, y se prevén 14,8 millones de desplazamientos por la red nacional. Y eso que la gasolina subió un 1,6% en plenas vacaciones. Cuesta de media 1,23 euros el litro, mientras que el diesel repuntó esta semana un 1,3%, hasta los 1,10 euros.

Multitud de visitantes

La nubosidad y el orbayu de ayer, sobre todo en el litoral, no frenaron a los turistas en su periplo por la región. Solo en los Lagos hubo menor asistencia por la niebla. En el bar María Rosa, del lago Ercina, lamentaron que «apenas subió gente porque no hay visibilidad. Quedaron en Covadonga y Cangas». «El día con más gente fue el jueves», añadían. El presidente de la Asociación de Empresas de Picos de Europa, José Antonio Sánchez, afirmó que «aunque llueva salen igual. Estamos llenos. El Cares está a rebosar, Bulnes a tope, en Cangas hay más gente en terrazas y comercios...», dijo. No muy lejos, las carreras de caballos en la playa riosellana de Santa Marina concentraron a una multitud.

Desde la capital de Ribadesella, los guipuzcoanos Maialen Otegui y Jon Ander Cavero recalaron en Llanes tras haber visitado también Covadonga. Antes de abandonar la región se acercarán a Oviedo. «Asturias es preciosa. El Oriente es muy bonito, con los montes tan cerca del mar. Es muy recomendable», comentaron. Desafiando al mal tiempo disfrutó del litoral y el centro asturiano Ludmila Abitboul. Toledana, aprovechó el puente par visitar a su amiga ovetense Cristina Palanca, quien le hace de guía. «Todo es muy verde. Me lo estoy pasando muy bien pese a que hoy (por ayer) hizo mal tiempo», indicó tras asegurar que no abandonará Asturias sin comerse una buena fabada.

En Gijón, Oviedo y Avilés, los turistas tampoco aparcaron sus planes. «Somos de Cantabria y estamos acostumbrados a este tiempo. Hemos ido igual a todos lados», explicaron Virginia Sánchez y Manuel Gómez, que viajan con a sus hijas, Mara y Cloe, en la capital del Principado. En el Occidente, el campeonato de surf llenó Tapia y el Museo de Molinos de Mazonovo alcanzó mil visitantes por jornada y prevé cerrar el año con 50.000 entradas vendidas. En los Oscos, Raúl Alonso, del mesón La Cerca, de Santa Eulalia, constató que «es una semana de récord».

En la zona central también están a tope. En el parque de la Prehistoria de Teverga hablan de un repunte de público «a pesar de que el día 'feucu'» de ayer. Casimiro Álvarez, dueño de un negocio de bicicletas en la senda del Oso, indicó que «tengo unos doscientos usuarios al día y reservas hasta el martes, estamos desbordados».