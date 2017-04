Asturias, tercera comunidad donde más se espera por una cita médica

«Asturias aguanta cualquier comparativa de listas de espera en el conjunto del país». Es lo que insistentemente aseguran los diferentes responsables sanitarios del Principado cada vez que se les pregunta por las demoras. Tanto en esta como en legislaturas pasadas. Hasta el actual presidente del Ejecutivo, Javier Fernández, llegó a sacar pecho en un debate parlamentario sobre lo bien situados que estaban los pacientes asturianos en materia de demoras, asegurando que La Rioja y Asturias eran las comunidades donde menos se aguardaba por una cita médica o una operación. Sin embargo, un reciente informe que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad comparando tiempos en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, dibuja una realidad bien diferente.

Los pacientes asturianos son los terceros del país que más esperan por una consulta con el especialista. 66 días es la demora con la que se encuentran los enfermos del Servicio de Salud del Principado (Sespa) cuando deben acudir a un facultativo de Atención Especializada. Pero esos más de dos meses son solo un promedio, porque el tiempo puede variar, y mucho, en función de la patología y también del servicio médico. Los ejemplos son muchos.

El documento de Sanidad, que contiene datos a fecha del 30 de junio de 2016, detalla que en Asturias las personas que quieren consultar en Dermatología tienen que aguardar al menos 104 días, 82 si es para algo relacionado con Traumatología y 68 si se trata de Digestivo. También hay áreas más diligentes: como los 33 días de Otorrinolaringología o los 35 de Neurología.

Pero la importancia no estriba tanto en la demora en sí, sino en el hecho de que los pacientes del Principado estén entre los que más tiempo deben esperar para ser diagnosticados, ya que los datos referidos corresponden a las llamadas primeras consultas. Canarias es la comunidad que peor parada sale con 103 días de media, seguida de Navarra con 85 y luego Asturias, con 66. La demora más baja (ahí hay que darle la razón al presidente del Principado) está en La Rioja, con 23 días, los mismos que en Melilla.

Más de 71.000 afectados

En Andalucía, sin embargo, apenas un 1,9% de los enfermos se enfrentan a 60 días de demora para un diagnóstico, en Baleares esa circunstancia se da solo en el 8% de los casos y en Castilla-La Mancha, en un 13%. El informe del ministerio permite conocer, por ejemplo, que proporcionalmente, el Principado figura entre las comunidades con mayor volumen de enfermos en lista de espera. La ratio es de 72,60 pacientes por cada mil habitantes cuando se habla de una primera consulta. Solo Cantabria tiene un promedio peor, es decir, más alto, 77,68. Lo mismo ocurre cuando lo que se compara la lista quirúrgica, donde Asturias figura como la cuarta con más casos.

Traumatología y Oftalmología

Por especialidades son las de Traumatología, con 13.603 personas, y Oftalmología, con 11.798, las que más enfermos tienen pendientes de llamar. Dermatología, con 10.116, tampoco se queda atrás. Los dos primeros servicios son también los que más demoras acumulan cuando se trata de lista de espera quirúrgica, con 4.667 para Traumatología y 4.297 para Oftalmología. El tercer lugar en este caso no es para los especialistas de la piel sino para cirugía general, con 2.470 personas, y el cuarto para Urología, con 1.681. Sanidad vincula este embudo al envejecimiento y el aumento de la demanda, pero la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública lo achaca a los recortes. A esto se suma la reciente decisión del Principado de retirar los módulos de atención de tarde implantados en 2013, una situación que podría contribuir a incrementar aún más las demoras.

Juan Antonio Fernández Álvarez estuvo 26 meses esperando a que le llamaran para someterse a una colonoscopia en el Hospital Monte Naranco, en Oviedo. Su caso, sus más de dos años de demora en la sanidad pública, aunque llamativo, no suele aparecer reflejado en las estadísticas que sobre listas de espera publica cada mes el Servicio de Salud del Principado, ya que los tiempos de demora para pruebas diagnósticas no se facilitan. Solo el volumen total de enfermos en espera. A este ovetense, de 54 años, le hierve la sangre cada vez que oye o lee esas estadísticas. «Están maquilladas, cocinadas, preparadas... No son reales. Yo mismo soy una prueba de ello».

A este vecino de La Corredoria, su médica de familia le derivó en diciembre de 2014 al especialista. Juan Antonio sufre problemas gástricos e intestinales «desde pequeñito» y tiene antecedentes familiares de cáncer de colon. Su padre falleció a causa de este tumor en 2007 y a uno de sus hermanos, que vive en Castilla y León, «le practicaron una colonoscopia en apenas seis meses»; le extirparon seis pólipos. «La especialista de Digestivo entendió que me tenía que hacer una colonoscopia». Así que a finales de diciembre de 2014 «entré en lista de espera».

Pasó un año, pasó otro y nada. «Seguían sin llamarme y eso que cada cierto tiempo llamaba al hospital a ver si había novedades», relata. En ese tiempo, Juan Antonio estuvo dos veces internado en el HUCA. El 25 de mayo de 2016 ingresó a causa de un grave problema de estreñimiento, un fecaloma, y en enero de 2017, nuevamente, por «un dolor abdominal tan intenso que me tuvieron que llevar desde el centro de salud de La Lila al hospital en ambulancia». Los propios profesionales del HUCA le aconsejaron «poner una reclamación», ya que entendían que no era «ni medio normal» que llevara tanto tiempo esperando. En febrero pasado, harto de esperar «y preocupado por mi salud», decidió acudir a la medicina privada. «Tenía miedo a que se acentuaran los problemas, tomé la desesperada decisión de acudir a la Clínica Asturias», dice. Allí le hicieron la prueba deseada por la que pagó 500, «la mitad de mi sueldo». Le extrajeron un pólipo, «afortunadamente, benigno».

Juan Antonio Fernández presentó una reclamación ante el Sespa. Quería que «al menos me abonaran el gasto de la prueba, aunque también habría querido que me pidieran disculpas». Pero ni lo uno ni lo otro.

El Sespa, en su respuesta, no solo deniega la petición porque entiende que «no hubo riesgo vital» sino que además acusa a Juan Antonio de haber acudido a la sanidad privada «por voluntad propia y de forma unilateral renunciando a la sanidad pública». «Eso me ha dolido», confiesa. Llevo treinta años cotizando a la Seguridad Social, es la primera vez que recurro a la privada y lo hago totalmente obligado porque el Sespa pasó de mí y de mi problema de salud. Se desentendió por completo». «A lo mejor habrían preferido que falleciera, como mi padre, ¿no?, al que tardaron tanto tiempo en derivarlo al especialista que cuando le diagnosticaron el cáncer de colon ya era demasiado tarde», plantea.