IU replica al consejero de Educación que «decirle a un intérprete que no puede interpretar es surrealista»

"Decirle a un interprete que por ser docente no puede interpretar es surrealista, es como si a un cirujano no se le deja operar para enseñar a hacerlo". Así se ha manifestado este miércoles Gabriela Álvarez, de la dirección de IU Asturias para exigirle, una vez más al consejero que modifique la ley de compatibilidades que permita a los profesores de Conservatorios ofrecer o dirigir conciertos.

Gabriela Álvarez, junto a la diputada de IU, Concha Masa y el músico asturiano Aaron Zapico, han ofrecido una rueda de prensa en la que han destacado que el Principado es la única CCAA autónoma que aplica la ley de incompatibilidades de este forma y convierte así a Asturias en una isla. Por ello han exigido al consejero de Educación que actúe de una vez por todas para poner fin a esta problemática.

En este sentido han incidido en que no se trata de un problema insalvable como se quiere hacer ver, sino que el mismo tiene una rápida y fácil solución que fue aprobada hace más de un año con una proposición no de ley de IU que fue apoyada por todos los grupos a excepción del PSOE, pero que no se ha aplicado.

Concha Masa ha explicado que esta es una cuestión que desde IU ya llevan años reclamando porque además adoptando una solución "se protegían los derechos de los alumnos y de los profesores y además sería bueno para Asturias porque sus conservatorios no pueden quedarse a la cola en España donde profesores de gran prestigio compatibilizan la interpretación y la docencia".

Por eso Masa ha anunciado que pedirán la comparecencia del consejero para que explique por qué "hasta ahora ha hecho oídos sordos y no ha dado ningún paso en la vía de resolver esta situación absurda".

Gabriela Álvarez ha insistido en el absoluto rechazo de IU Asturias total rechazo a la postura del Gobierno con una situación por la que "sienten auténtica vergüenza". "Hay muchos músicos asturianos que hacen sacrificio desde pequeños para luego cuando los convertimos en verdaderos profesionales los expulsamos de la región.

IU lo que pide al consejero es que se deje de tonterías y asuma este problema que tenemos en Asturias, que tenga las miras más allá del Huerna. Que solucione este tema y no nos haga sentir la vergüenza comparándonos con otras CCAA donde se rifan a nuestros músicos en los conservatorios".

Por su parte el músico Aaron Zapico agradeció a IU la sensibilidad con un problema con el que llevan luchando desde hace más de un año y que a su juicio no es "un gran problema sino más bien una cuestión de voluntad". Zapico ha advertido que Asturias se "está quedando atrás y cada vez es más difícil captar profesores en la región a causa de esta absurda incompatibilidad". "No pedimos mejorar condicione s de trabajo, ni sueldos, simplemente exigimos algo natural a la experiencia docente que es desarrollarnos artísticamente fuera el aula".