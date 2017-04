«Esperar a la matrícula no es un criterio», replica a la privada

La petición de respetar el proceso de admisión es una de las alegaciones de la concertada contra los cierres de aulas. Pero Alonso dijo que «este criterio no está recogido en el Real Decreto del Régimen de conciertos y no es consistente». Reiteró que sí ha tenido en cuenta la ratio media del concejo, la tipología del centro y la del alumnado. «Hemos sido flexibles, de otro modo habrían decaído más». Si sobrepasan las aulas previstas, se «garantizará una plaza en un centro público o concertado». En cuanto a la pública, no sometida al mismo régimen, «las unidades son las que son y, en función de la demanda, se ampliarán o no».