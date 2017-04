Ana Pastor: «Las regiones del Norte necesitan un tren de alta velocidad»

Se resistió ayer Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados y exministra de Fomento, a hablar de la variante de Pajares y de los últimos cambios previstos en el ancho de vía de esa infraestructura. Visitó la Casa de Cultura de Vegadeo para participar en el IX Foro Comunicación y Escuela y ante los medios de comunicación dijo que «no debo ni puedo opinar» sobre el asunto y se escudó en su condición de presidenta del Congreso y que «ya me llega bastante con el poder legislativo». Pero en el transcurso del coloquio con alumnos de los institutos de Navia y de Vegadeo se vio obligada a ser más elocuente; poco, pero un poco más.

Y fue la pregunta de una alumna la que puso a la presidenta del Congreso en un aprieto. Ana Pastor dejó claro que ya no está en el Gobierno y que no se debe manifestar sobre el tema. Pero de forma sorprendente continuó con su discurso: «Como persona nacida en Zamora y que pasó gran parte de su vida en Galicia, creo que las regiones del Norte, Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, si algo necesitan es una comunicación con la meseta con un tren de alta velocidad». Hay que recordar que la alta velocidad requiere para ser tal la instalación en el trazado de vías de ancho internacional, pero además, Ana Pastor, en su etapa como ministra de Fomento, mantuvo la decisión de poner vías de ancho ibérico en la variante para que los túneles pudieran albergar un tráfico mixto, es decir, para viajeros y mercancías. La presidenta del Congreso apuntó también que «todos los esfuerzos son pocos para lograr que sea una realidad lo antes posible». Pero ahí terminó su discurso y no contestó a algunas de las cuestiones que le había planteado la alumna, como si con vías de ancho internacional podrían circular trenes de mercancías o para cuándo estará finalizada la infraestructura. Eso sí, Pastor reconoció que la joven estaba muy bien informada sobre la variante de Pajares y le auguró un buen futuro en los medios de comunicación.

Por otro lado, ayer siguió viva la polémica sobre el cambio de ancho de vía entre el portavoz del grupo de Izquierda Unida en la Junta General, Gaspar Llamazares, y la presidenta del PP, Mercedes Fernández. Esta última había dicho el día anterior que la coalición había defendido en un inicio que la variante fuera para tráfico de viajeros. Llamazares fue tajante: «Mercedes Fernández ha mentido», aseveró. Recordó que la Plataforma pro variante de Pajares pretendía «superar el estrangulamiento que suponía la vieja infraestructura e incorporar a Asturias a los nuevos flujos de mercancías y viajeros». Sí dijo que se pedía «la velocidad alta», pero también que «se sabía que tenía que tener un carácter mixto». Por eso, pidió a la presidenta popular que «no hagamos la historia a nuestro acomodo».

Llamazares acusa a Mercedes Fernández de mentir sobre el apoyo de IU a la variante

También rechazó Llamazares la acusación de «ser enemigos del progreso de Asturias» y pidió un ferrocarril que conecte con los principales sectores económicos y los puertos de Gijón y Avilés con España y la Unión Europea. Además, dijo que «esta legislatura terminará sin variante de Pajares, lo que es un drama para esta comunidad».

Por su lado Mercedes Fernández acusó a Llamazares de «hacerse bastantes líos» y aseguró que el portavoz de la coalición «sabe que fue un Consejo de Ministros de un Gobierno del PP el que impulsó la variante de Pajares». Además, reivindicó para Asturias unas conexiones de alta velocidad como las que tienen en otras ciudades, como Valencia, Madrid o Zaragoza.