«Os pido que elijáis la política»

El Foro Comunicación y Escuela sigue sumando en su novena edición a altas personalidades que se someten a las preguntas de los estudiantes. Ayer, en Vegadeo, fue Ana Pastor, presidenta del Congreso, quien respondió a las inquietudes de estudiantes de cuarto de la ESO y de primero y segundo de Bachillerato de los institutos de Navia y Vegadeo. Y lo hizo ante la mirada del vicepresidente del Congreso, Ignacio Prendes, y los alcaldes de Vegadeo, César Álvarez; Castropol, José Ángel Pérez; Villanueva de Oscos, José Antonio González; San Tirso de Abres, Goretti Quintana; Santa Eulalia de Oscos, Marcos Niño; y Taramundi, César Villabrille.

Pastor contó a los estudiantes el funcionamiento del Congreso. Reconoció que «a veces se merecen las críticas que se reciben, pero hay mucha tendencia a generalizar». Defendió la importancia del trabajo que ejercen los diputados y les dijo: «Os pido que algunos elijáis la política; el reto de mejorar el país».

Pero no eludió los problemas, como que «estar en política es incompatible con no ser intachable» y defendió todas las iniciativas posibles contra la corrupción, hasta el punto de considerarla «la peor lacra de la democracia». Pastor también se mostró defensora de unas elecciones con listas abiertas y de una reforma del Senado que le otorgue más competencias. Tampoco eludió hablar de la reforma de la Constitución. Tras dejar claro que «el separatismo de algunos no está en las manos de un dirigente político», ahondó que, «si queremos otro modelo de Estado, tendremos que votar de nuevo todos los españoles. Hoy tenemos unos estatutos de autonomía que otorgan un nivel de descentralización de los más altos del mundo».

Política veterana y con experiencia en numerosos cargos, sorprendió a la concurrencia al reconocer la existencia de machismo en política. Es más, apuntó que «se nota más cuanto más arriba te mueves. Es algo cultural y tenemos que erradicarlo. Algunos, incluso, te miran lo justo cuando les hablas. Hoy se sigue diciendo que hay que poner mujeres en determinados puestos, pero la nuestra será una sociedad igualitaria cuando digamos que hay que poner hombres».

En su opinión, un Congreso con 350 diputados «es un tamaño ajustado para 47 millones de habitantes» y lo comparó con otras cámaras, como la italiana, que supera los seiscientos representantes.

Pastor quiso dejar un mensaje claro: «La tensión verbal ha existido siempre, pero hay que tener respeto con lo que representa la institución. Alguna gente no es consciente de que es un honor estar allí y representar a los españoles», en referencia a aquellos que «solo buscan un titular o una fotografía», pero «no hay dos políticos iguales», dijo.