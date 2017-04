El Principado obliga ahora a las ONG de discapacidad a subcontratar el transporte

«Debe dejarse constancia clara en el expediente de la posibilidad de subcontratación del transporte en tanto no se modifique la legislación aplicable. La prestación del servicio de transporte por parte de las entidades adjudicatarias deberá realizarse con una tarjeta de transporte público y no de transporte privado complementario. Permitir esa esta tarjeta para la prestación del servicio de transporte supondría incurrir en una clara ilegalidad».

Con este voto particular del interventor delegado, Francisco José Gómez, y el apoyo al mismo de la letrada del Servicio Jurídico del Principado, Liliana Fernández, la Consejería de Servicios y Derechos Sociales deja en suspenso el acuerdo alcanzado con las entidades sociales, el que permitía a las ONG que prestan servicio de residencia y centro de día a personas con discapacidad disponer de su propio servicio de transporte.

Y lo hace en pleno concurso para concertar 1.652 plazas con las mismas ONG, al que han presentado sus ofertas veinticinco entidades sociales. Es el nuevo acuerdo marco, que sustituye al anterior, por el que pagará 39 millones de euros en dos años y que blinda a las organizaciones sin ánimo de lucro, ya que tienen prioridad con la Administración para contratar estos servicios frente a las empresas privadas. Fue en la primera apertura de plicas con las ofertas cuando el interventor realizó el citado voto particular, que las entidades sociales confiesan «no entender».

«No tiene sentido»

Así lo aseguró ayerla Plataforma del Tercer Sector de Discapacidad. Según el ente que engloba la mayoría de las plazas concertadas, «el texto del acuerdo marco ya pasó filtros jurídicos que no establecían eso. En el acuerdo marco se habla de complemento de movilidad y no de transporte». En ese sentido, explica que las ONG no son «empresas de transporte», por lo que no tienen «tarjetas de transporte». Para esta plataforma, la única conclusión del voto del interventor es que «estamos obligados a subcontratar».

Recuerda la entidad -que aglutina al Sanatorio Marítimo, Una Ciudad para Todos, Siloé, Rey Pelayo, Ascivitas, Apta, Don Orione y Aspace Gijón- que sus integrantes siempre han defendido que «se articulen fórmulas que permitan que las entidades que prestan con medios propios el servicio de transporte puedan seguir haciéndolo». Plantean, además, que en el concurso «se establece un precio muy inferior al que está pagando la Administración a las empresas de transporte por las mismas rutas.

«No entendemos que un servicio de transporte complementario a la atención que prestamos en los centros no sea transporte privado complementario. Y aún no hemos recibido ninguna explicación que lo justifique», insiste esta plataforma.