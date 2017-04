El título de la ESO se podrá obtener sin aprobar la etapa y con dos suspensos

¿Cómo se titularán los alumnos de ESO una vez que Rajoy dejó en suspenso las reválidas? Es lo que especificará el Real Decreto que está elaborando el Gobierno central. Según explicó ayer el ministerio a EL COMERCIO, obtendrán el título los alumnos que aprueben todas las materias o aquellos que tengan dos suspensas, siempre y cuando no sean simultáneamente Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. No entró en la nota que se requeriría, pero según el borrador, al que ha tenido acceso Europa Press, no será necesario aprobarlo con un cinco o una calificación superior, como sí estipulaba un borrador anterior.

Hasta la fecha, según explican directores de institutos, tampoco había una nota fijada. Se requería aprobar todas las asignaturas y, de forma excepcional, podrían lograr el título alumnos con dos y hasta tres suspensos, siempre y cuando esas materias no fueran Lengua y Matemáticas. Además, cada centro tenía sus propios criterios. Por ejemplo: llegar a una calificación mínima de tres.

El Real Decreto aún no se ha publicado cuando prácticamente los alumnos afrontan la recta final del curso. Es algo que los directores dicen que les deja «de piedra» y esperan que el documento detalle qué criterios se van a tener en cuenta. Verían, por ejemplo, injusto que un alumno no se titulara con una nota de cuatro en Lengua y Matemáticas, y sin embargo, sí lo hiciera con un uno en Lengua y otro uno en Inglés, por poner una hipótesis.

El director general de Ordenación Académica e Innovación Educativa, Francisco Laviana, señaló que las comunidades autónomas solicitaron tener los mismos criterios para que hubiera homogeneidad en todo el territorio nacional. El documento, que ya ha recibido el visto bueno de la Conferencia Sectorial (en la que se encuentran representadas las distintas autonomías) tiene que pasar por el Consejo Escolar del Estado y el Consejo de Estado. Según Laviana, la información de la que disponen es que los alumnos que se titularán no habiendo alcanzado el cinco y con dos materias suspensas «podría llegar al centenar en todo el país». El consejero abogó de nuevo por un Pacto de Estado por la Educación para «evitar estas idas y venidas».