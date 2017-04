La EBAU empezará el 7 de junio con los exámenes de Lengua y Literatura e Historia

Para muchos alumnos de segundo de Bachillerato su futuro más inmediato se decidirá en tres jornadas el próximo junio. Los días 7, 8 y 9 se desarrollará en Asturias la nueva PAU o EBAU, como ya se le conoce (Prueba de Evaluación de Bachillerato y Acceso a la Universidad). En lo organizativo, la realización de las pruebas, que comprenden exámenes de ocho materias, no distan apenas de las convocatorias de años pasados. Así, se distribuirán en dos exámenes el primer día, en horario de tarde. Una segunda jornada con cuatro exámenes de mañana y tarde y una tercera, y última, con dos pruebas matinales. Todas durarán hora y media.

Según el calendario que la Universidad ha hecho llegar a los alumnos de Secundaria, los exámenes comenzarán el miércoles 7 de junio, a las 15.45 horas, con las pruebas de Lengua Castellana y Literatura II. A las seis de la tarde, se enfrentarán a las preguntas de Historia de España.

La segunda jornada comenzará a las 9.30 horas con las pruebas de Lengua Extranjera II (alemán, francés, inglés, italiano o portugués) y continuará, a las 11.45, con las asignaturas modales de Fundamentos del Arte II, Matemáticas II, Latín II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, según la modalidad de Bachillerato que curse cada alumno. Por la tarde, la sesión arrancará a las 15.45 horas con Cultura Audiovisual II, Historia del Arte y Geología, y seguirá a las 18 horas, tras un descanso de media hora, con Artes Escénicas, Geografía y Biología. La última jornada, la del viernes 9, servirá para demostrar los conocimientos en Griego II, Economía de la Empresa, Dibujo Técnico II o Química, será a partir de las 9.30. Y concluirá con los de Diseño, Historia de la Filosofía y Física.

La convocatoria extraordinaria se desarrollará los días 4, 5 y 6 de julio. «Las pruebas están encarriladas y los evaluadores ya están seleccionados», confesaba hace dos días el rector de la Universidad de Oviedo

Matrículas en cinco plazos

De lo que se van a encontrar los alumnos que superen la EBAU cuando lleguen a la Universidad, más concretamente de lo que tendrán que pagar por matricularse en el grado de su elección, se habló ayer también. Los integrantes del Consejo de Estudiantes lo hicieron por la mañana con la directora general de Universidades, Cristina Valdés, en un encuentro del que salieron «muy decepcionados». A la representante del Principado le habían trasladado su plan de reducción progresiva de las tasas en cuatro años: un 6,5% el próximo curso, un 17% en el curso 2018-2019, un 30% en el curso 2019-2020 y un 43% para el de 2020-2021. Pero la respuesta que obtuvieron no fue la esperada. «Nos han dado a entender que era imposible el descenso que planteamos. Se han limitado a poner excusas como que no han tenido tiempo de pensar la bajada de tasas, algo absurdo teniendo en cuenta que llevamos muchos años reivindicando la bajada, y que no tienen dinero para ello», lamentaron los estudiantes, que recordaron que esta cuestión «formaba parte del programa electoral del PSOE en las últimas elecciones». Su conclusión es clara: «Pueden bajar las tasas de matrícula, pero no quieren.

El rector de la Universidad, Santiago García Granda, por su parte, insistió en que, en la bajada de tasas, «vamos a estar alineados con la CRUE, que intenta equiparar las de máster con las de grado. Las comunidades, en particular las que tienen matrículas más altas, van a aplicar planes de reducción». Si Asturias lo hace, indicó, tendrá que ser a costa de una mayor financiación del Principado para no rebajar la calidad de los medios que se ofrecen a los estudiantes. «La rebaja nos parece bueno y además puede suponer un efecto competitivo positivo con las comunidades que tienen matrículas más baratas de nuestro entorno». Otra novedad es la decisión que tiene el rectorado de ampliar a cinco el número de plazos posibles para abonar las matrículas.