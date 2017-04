El fuego se extiende por Asturias

El fuego se propagó aún más por tercera jornada consecutiva desde que comenzó esta oleada de incendios. Los últimos datos ofrecidos por el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) revelaron que 39 fuegos, registrados en 21 concejos, permanecían activos en Asturias. Trece más que el día anterior. Se detectaron nuevos focos en Parres, Mieres, Laviana y Cangas de Onís. En cambio, se controlaron aquellos originados el jueves en Villaviciosa, Belmonte de Miranda y Aller. Las alas de la comunidad volvieron a ser las zonas más afectadas.

De hecho, Llanes es el concejo más perjudicado por las llamas. Una decena de incendios permanecían activos ayer en: Pie de la Sierra, Allende, Buda, La Galguera, La Pereda, Balmori, Purón, Lledías, Llamigo y Roñances. La situación se recrudeció de tal forma que se activó la situación 1 del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa), puesto que el Gobierno regional solicitó al Ministerio de Medio Ambiente que se movilizara un helicóptero de gran capacidad y un hidroavión para colaborar en la extinción de los incendios declarados. «Es un número y una extensión importante; en Omente y Valvaler (Ibias), en un determinado momento, los incendios se acercaron a las poblaciones», explicó el consejero de Presidencia del Principado, Guillermo Martínez, desde el concejo, adonde se desplazó para comprobar in situ la gravedad. En este sentido, subrayó que «la prioridad número uno es defender a las personas, los bienes y el patrimonio natural».

Recordó que está «prohibida y penada la quema», puesto que hay un nivel cinco de riesgo de incendio forestal, y pidió la colaboración ciudadana para que «todas las personas que tengan información sobre quién pudiera haberlos provocado» faciliten datos a las autoridades. Puesto que la mayoría son provocados.

Un helicóptero y un hidroavión se sumaron las tareas, en las que se lesionó un bombero

Sin lluvias hasta el lunes

En Omente, donde el fuego se acercó a escasos cincuenta metros de las casas, operaban cuatro medios aéreos. El SEPA, el ministerio y las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) sumaron esfuerzos para intentar controlar el fuego. Los dos fuegos registrados en Ibias preocupaban especialmente tanto a los técnicos en extinción de incendios como a los representantes públicos por su cercanía a la Reserva Natural Integral de Muniellos, situada en el límite entre este municipio y Cangas del Narcea. Las llamas no habían logrado alcanzar la zona protegida, pero se dispararon todas las alarmas por el riesgo existente.

Martínez puso de manifiesto su preocupación porque la previsión meteorológica «mejora en cuanto al viento, pero no es así en el caso de las temperaturas, que van a aumentar durante el fin de semana y no hay lluvias previstas hasta, al menos, el lunes». Así las cosas, no se van a escatimar esfuerzos para contener los incendios. «Vamos a seguir muy vigilantes y muy activos, no solo en la extinción, sino también en la vigilancia», indicó.

Precisamente, en Ibias resultó herido un bombero miembro de las BRIF, que se dislocó un hombro, por lo que fue trasladado a un centro médico. Veintiocho trabajadores de empresas forestales y 18 brigadistas colaboraron en las tareas de extinción. Además de en Ibias, se contabilizan cuatro incendios en Allande (Villalaín, Bustantigo, El Mazo y Puerto Palo a Pomar), uno en Cabrales, (Ortiguero), uno en Cangas del Narcea (Villacibrán), tres en Cangas de Onís (Cuerres, La Riera y ladera enfrente Zardón), uno en Grandas de Salime (Grandas), uno en Grao (Seaza), uno en Langreo (La Fresnosa), y otro en Laviana (El Castrillón).

Preocupación vecinal

Llanes amaneció cubierto de humo. «Parece niebla», comentaban los vecinos sorprendidos por el panorama y el intenso olor a quemado que se respiraba. En el Alto Caxiga, cerca de Posada de Llanes, algunos ciudadanos comentaban su preocupación desde la gasolinera allí situada. Lamentaban que no se permitiera hacer quemas controladas. «Antes, cuando había incendios, no eran tan graves porque no había tanta maleza», apunta uno de ellos. «Se veía venir», respondía otro de los compañeros de tertulia.

«Es muchísimo riesgo el que se corre porque, aunque no esté cerca, el aire va corriendo mucho. Yo me fui para la cama y tenía miedo», aseguró María Josefa Fernández, también vecina de la zona oriental. Por otro lado, la Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias (USAGA) expresó su malestar por las declaraciones del alcalde de Allande, José Antonio Mesa, «en las que vincula directamente al motivo de los incendios forestales a la reciente reforma de la Ley de Montes, en la que se suprimieron los acotamientos».

A su juicio, así se criminaliza a todo un sector, el ganadero, «acusándolo sin pruebas y desde un cargo público». Por lo que el colectivo pidió una rectificación pública e inmediata. En un sentido similar al de Mesa se pronunció ayer la presidenta del Colegio de Ingenieros de Montes, Rosa Planelles. Señaló que el aumento de los fuegos «quizá» podría estar vinculado al cambio de la norma autonómica que permitió suprimir los acotamientos de pastos. Aunque apuntó que están creciendo las críticas por esta modificación normativa, consideró que es «demasiado reciente como para ser concluyente». «Es una posibilidad», indicó Planelles.

gráfico

Polémica sobre las brigadas

La organización ecologista WWF, por su parte, sí atribuyó al levantamiento, en marzo, de la prohibición de introducir ganado en terrenos quemados al incremento de los fuegos. «La labor de investigación es vital en una región como Asturias, en la que más del 80% de incendios son intencionados. En los últimos años, el 90% de las sentencias condenatorias por fuegos son exclusivamente debidas a los informes de las Bripas», apuntó el colectivo. En este sentido, afeó que el Gobierno autonómico tenga intención de «desactivar las Brigadas de Investigación de Incendios», lo que contribuye a crear «un clima de tolerancia e impunidad» en la región.

También se pronunció sobre el grave problemas que suponen las llamas que destruyen el patrimonio natural Foro Asturias Sostenible. «Como pequeños productores asturianos que vivimos de la tierra», la organización reclamó la necesidad de «recuperar el manejo del fuego como herramienta, de forma legal y bajo ciertas condiciones, para recuperar y mantener pastos y praderas seminaturales». No obstante, los portavoz de Foro Asturias Sostenible subrayaron que «no es esta la forma como debe hacerse» y abogaron por gestionar los conflictos mediante el diálogo. Porque, con el fuego, pierden todos.

Información elaborada por Lucía Ramos y David Suárez Fuente