«Vivir fuera te hace ser más fuerte»

Aún no ha cumplido un año en Inglaterra, pero de momento la aventura británica le sonríe. Álvaro Casado Ferreiro (Gijón, 1993), formado en la Inmaculada y con un grado en Turismo en la Escuela Jovellanos, tenía en mente viajar a Inglaterra para estudiar inglés, pero encontró en internet una oferta para trabajar en un hotel Hilton, mandó un correo, concertó una entrevista y sin pensarlo hizo el petate y se fue a Cambridge. Desde octubre del passado año allí está su casa. «Me siento muy cómodo, mi horario suele ser de 6 o 7 de la mañana a tres de la tarde, en el hotel somos un gran número de españoles, muchos de mi edad, así que la adaptación ha sido buena desde el primer día».

Tiene una vida social muy activa y habita una población muy especial. «Lo más guapo de la ciudad son los colleges, las facultades de la universidad, situados en pleno centro, tienen una gran historia», subraya, y habla después de su enorme atractivo turístico. «Es una ciudad de 120.000 habitantes, muy tranquila, con un ambiente juvenil y sano», apunta.

Su plan para el futuro inmediato pasa por estar entre uno y tres años. «Cuando me vea más fluido con el idioma y considere una oferta mejor de trabajo, valoraré la posibilidad de volver a España», explica. Son muchas las cosas que se echan en falta -familia, amigos, comida...-, pero son también muchas las ventajas que aporta la peripecia de vivir lejos de casa. «Esta experiencia te hace ser más fuerte en muchos aspectos de la vida, conocer gente, aprender de las costumbres de otros países», anota.

Además, sabe que Londres está a un par de horas de avión y que hoy en día internet ha derribado todas las fronteras de comunicación y ha aplacado morriñas. «Es una ventaja muy grande saber que estoy comunicado en todo momento con mi gente gracias al avance de la tecnología».

Dice que los españoles somos para los británicos gente educada, trabajadora y positiva y no le tiene miedo a lo que el 'Brexit' pueda deparar. «La verdad es que el tema no hace mucho ruido por aquí, de momento no ha habido cambios desde que llegué, aunque no se descarta que en un futuro a corto plazo se controle más la entrada de extranjeros en el país».

Futbolero de pro, amigo personal de Pablo Pérez -ahora cedido en el Alcorcón-, fanático del Barça, sufre con el Sporting y dice que no le interesa demasiado el fútbol inglés. «No soy muy de la Premier, de vez en cuando veo algún partido, pero ya tengo bastante con la Liga española», señala. «Me emociona ver ganar al Sporting, y más cuando un gran amigo como Pablo Pérez pertenece a él. Espero que se salve. Una ciudad que vive tanto el fútbol como Gijón se merece tener un equipo en Primera muchos años».