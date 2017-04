Las llamas acechan Muniellos y Grandas y los bomberos «salvan» un pueblo en Illano

La plaga no cesa y sigue dando sustos. La noche del viernes, efectivos de bomberos y protección civil se las vieron para «salvar» al pueblo de Navedo (Illano). Un incendio nacido en La Couz (Villayón) creció por el monte de San Roque, saltó una pista y amenazó un núcleo «de muchas casas, parte de ellas despobladas, pero con algún vecino de 90 años que nos preocupó mucho», explica Leandro López, alcalde y uno de los participantes en el dispositivo nocturno. En Omente (Ibias) las llamas continúan acechando a la Reserva Integral de Muniellos y prenden en la linde con el espacio protegido. En Grandas de Salime la zona escarpada y la cantidad de humo impide hacer un ataque efectivo, con lo que los especialistas se estaban limitando a vigilar y montar defensas para evitar que se vean afectados núcleos de población.

El cuarto día de lucha contra el fuego terminó con un contingente de 110 efectivos, entre bomberos del Servicio de Emergencias del Principado (Sepa), brigadistas, y el personal de las cooperativas. Se repartían por los 39 incendios forestales que seguían activos anoche. Las llamas ardían en seis concejos del Oriente, cinco más de las cuencas, tres en la zona central, y siete más en el Occidente, donde se vivían las peores situaciones. La seca de este invierno, unido al sol y viento del sur de esta semana, han creado una meteorología propicia para las llamas en el Principado, pero también en Cantabria y León, donde anoche se intentaban sofocar catorce y dos incendios respectivamente.

«Quemar en estos momentos, con un nivel de riesgo de cinco, está prohibido, atañe sanción administrativa pero también responsabilidad penal», recordó el consejero de Presidencia, Guillemo Martínez. El portavoz del Gobierno regional está persuadido de que «la mayoría han sido provocados», motivo por el cual reiteró su llamamiento a la ciudadanía «para que cualquiera que tenga información o vea algún conato, lo comunique al 112 o las fuerzas y cuerpos de seguridad».

La peor situación se sufría anoche en el incendio de Grandas, originado en la tarde del jueves y que entonces «no parecía muy fuerte, pero sí estaba en una zona muy complicada», explica el alcalde, Eustaquio Revilla. A pesar de tener el embalse al lado, no hay caminos para atacarlo desde abajo, y lo empozado de la zona, provoca que el humo se acumule y dense de tal manera que los helicópteros no tienen visibilidad suficiente como para acercarse y atacarlo. «Poca cosa se está haciendo; lo primero es prevenir que no haya ningún incidente personal y vistas las magnitudes del incendio, los medios terrestres poco pueden hacer más allá de esperar a ver cómo evoluciona», informa.

«Ha habido que actuar en una vivienda, en el antiguo pueblo de Salime, y hacer defensas para que no llegara a Villar de Buspol y Busvidal», abundaba. La noche se intuía movida al cierre de esta edición, con una lengua de fuego de más de tres kilómetros avanzando. «Me consta que este es el que más preocupa y habrá que vigilar, porque va avanzando ladera arriba, hacia Pola de Allande, y hay pueblos como Villarpedre en esa dirección», apuntaba un alcalde anoche pendiente de los acontecimientos. No hay datos oficiales pero se estima que van más de 275 hectáreas calcinadas de pino pinaster, radiata y silvestre, castaño y abedul. «Tiene una extensión muy importante», concedía el consejero de Presidencia, quien reconocía su inquietud por Grandas, pero también por el que continúa en pleno corazón del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

«Ha corrido de un día a otro»

Las llamas devoran una ladera de Omente (Ibias), rico en roble bajo y brezo, y se niegan a doblegarse ante el ataque coordinado de tres helicópteros. El incendio se cortó ayer en dos flancos, uno de ellos con una lengua de unos 800 metros que avanzó colina arriba. En una zona tan abierta, el viento de la zona lo avivaba con frecuencia. «Ha corrido mucho el fuego de un día a otro», confirmaba un vecino del lugar. Las columnas de humo generadas hicieron pensar a varios testigos que el fuego había invadido ya la Reserva Integral de Muniellos. La alcaldesa de Ibias, Silvia Méndez, señaló que los profesionales seguían vigilando «la cumbre por el peligro de que pase» al lugar protegido, pero según su información, hasta anoche continuaban sin cruzar ese límite.

¿A qué obedece esta nueva racha de fuegos? Organizaciones conservacionistas la atribuyen a la reforma de la Ley de Montes de Asturias que ha suprimido el acotamiento de terrenos pastables. Ayer se sumó a esa línea la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, culpando directamente al parlamento por esa reforma. «Se han equivocado, no pasa nada. Rectificar es de sabios», apuntó.

«No parecen haberse enterado, porque la ley que critican sencillamente se encuentra en tramitación y ni siquiera ha sido aprobada», reprobó Carmen Fernández, diputada de Foro. Como solución propuso impulsar políticas de prevención. Diana Sánchez, de Ciudadanos, reclamó «respetar escrupulosamente» los índices de riesgo, y recordó que este tipo de oleadas de incendio suelen ser provocadas.