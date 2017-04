«Necesito ayuda para todo, pero solo recibo de 238 euros al mes»

«Dependo exclusivamente de mis padres: Antonio, de 87 años, y Consuelo, de 85». El 23 de abril de 2007, el octogenario Antonio tuvo que esforzarse mucho para lograr que la silla de ruedas en la que casi vive su hijo subiera el escalón del centro municipal de servicios sociales de Sotrondio. Estrenaba Asturias, de forma pionera en el país, la Ley de la Dependencia. Allí, Rafa Funes, a punto de cumplir los 51 años, presentó dos solicitudes de valoración de su grado de autonomía personal. «Una para mí y otra para mi madre, que ya la necesita».

Diez años después, él, que fue el máximo defensor de una norma de la que dijo «es la mejor ley de los últimos siglos», solo puede sentenciar: «No sirve para nada». Pese a que tiene el máximo grado de dependencia, el III, debido a que la tetraparesia que padece le impide controlar los movimientos de su cuerpo -«necesito ayuda para todo, hasta para rascarme»-, ha visto cómo la ayuda aprobada para él se limita «a 238 euros al mes».

Un dinero con el que, se supone, debe hacer frente al gasto de una atención continuada durante 24 horas. «Necesito que me saquen de la cama, que me aseen, que me den de comer, que me vistan... Todo». Y ya no tiene a sus eternos cuidadores. Ni Consuelo ni Antonio viven ya.

«No hay compromiso político»

En el domicilio familiar sigue Rafa, que en julio cumplirá 61 años. Vive con la única compañía de Nadine Franco, su cuidadora profesional, «pero que no tiene categoría de asistente profesional. Esa era la figura que queríamos todos los dependientes, pero en Asturias solo hay dos que la tengan porque, con los requisitos que ponen, es imposible que nadie lo logre».

Así que él recibe 238 euros en concepto de «cuidador en el entorno familiar», una cantidad inferior «a los 275 euros que pago de la Seguridad Social de Nadine». A ella le da de sueldo su pensión, con lo que le quedan para vivir menos de 600 euros, «los del complemento de orfandad».

Un dinero que apenas le llega para vivir, «porque una persona como yo tiene muchos gastos: medicación, ayudas técnicas para poder realizar cualquier actividad de la vida diaria...», pero que seguirá estirando porque Rafa Funes siempre defendió su derecho «a vivir independiente». Nunca quiso oír hablar de residencias -«la Ley de la Dependencia me garantizaba mi derecho a vivir en mi domicilio»-, aunque las ayudas prometidas «hayan quedado en papel mojado. No hay compromiso político para dotar a esta ley de la financiación que necesita», asegura.

Vital, director del centro social de El Entrego, seguidor del Sporting siempre que logra una entrada - «que no es fácil con mis medios»-, Funes sigue creyendo en que la Ley de la Dependencia «era la mejor en siglos», pero tiene claro que «solo funcionará hasta que los políticos sean, también, dependientes».