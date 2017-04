La Federación Española de Automovilismo defiende la seguridad del circuito de La Morgal

«Lo que se va a investigar es el accidente, no el circuito». Así de tajante se mostró ayer la Real Federación Española de Automovilismo respecto a la investigación abierta a raíz del suceso ocurrido el sábado en el área de karting Fernando Alonso, en el que resultó herido de extrema gravedad Gonzalo Basurto, de once años. El niño no pudo superar sus lesiones y falleció en la madrugada del domingo en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Las instalaciones de La Morgal están homologadas por la Federación Internacional de Karting (FIK). «No hay homologación por encima de ésta», aseguró una portavoz de la federación.

De hecho, en España solo hay tres circuitos más con esta distinción: el Kartódromo Internacional Lucas Guerrero, el Circuito Internacional de Zuera y MotorLand Aragón. «Como primera medida, y dada la cercanía de la segunda cita del Campeonato de España de Karting Santander, cuya celebración estaba prevista para los próximos días 5, 6 y 7 de mayo, la prudencia y el respeto han motivado a la federación a posponer esta prueba a una fecha que se anunciará próximamente», indicó ayer el colectivo.

Caso único

Aunque el trazado asturiano cuenta con «excelentes medidas de seguridad», el organismo «ha adoptado esta decisión a la espera de obtener los resultados de dicha investigación». No hay un plazo fijado para desarrollar las pesquisas, puesto que se trata de un caso excepcional, tal y como reconoció la Federación Española de Automovilismo. Y es que la de Gonzalo es la única muerte registrada en el karting español. En esta idea de máxima seguridad también abundó el responsable de comunicación de la Federación de Automovilismo del Principado (FAPA).

Venerando Álvarez subrayó que la normativa no obliga a tener una ambulancia durante los entrenamientos privados. Pero allí estaba el sábado y fue su equipo médico quien atendió al niño en un primer momento, hasta que fue estabilizado y trasladado al hospital. Representantes de la FAPA se reunirán hoy con miembros de la federación española. Es un encuentro que ya estaba previsto con anterioridad, pero en el que, como es lógico, se hablará del accidente.

Tristeza, emoción y lágrimas por un adiós demasiado temprano. Toda la localidad de Villarcayo quiso acompañar en su dolor a Meritxell y Fernando, sus padres, y a Mateo, su hermano pequeño. La familia, que ha donado los órganos del niño, ha pedido a los vecinos que el dinero que tenían pensado gastar en flores vaya a parar a la Asociación de Diabéticos de Burgos, ya que el pequeño sufría esta enfermedad. Las muestras de cariño hacia los seres queridos de Gonzalo comenzaron por la mañana, cuando se abrió la sala del tanatorio para que sus vecinos y familiares pudieran despedirle.

«He tenido que ir un par de veces porque no se podía entrar de la cantidad de gente que había», afirmó uno de los asistentes. La muerte de Gonzalo conmocionó a Villarcayo, donde la familia es muy querida. Su padre, Fernando, que acompañaba al pequeño en el circuito cuando ocurrió el accidente, es hijo del conocido constructor de la localidad Javier Basurto. Su madre, Meritxell, administrativa en el Ayuntamiento del municipio, recibió la noticia del accidente en Madrid, donde se encontraba celebrando el cumpleaños de su hermana, que reside en la capital. Las banderas del Ayuntamiento y del colegio Princesa de España, donde estudiaba Gonzalo, ondean a media asta y ayer se decretó día de luto oficial. La festividad de Castilla y León, celebrada el domingo, quedó empañada por la trágica noticia. «La gente no hablaba de otra cosa, era el único tema de conversación», aseguró una vecina.

Minuto de silencio

Gonzalo jugaba en el Villarcayo Nela, el equipo de su pueblo, que guardó un minuto de silencio en todos los encuentros disputados en las diferentes categorías. El fútbol era una pasión que el pequeño compartía con su tío, David Pereda, que entrena al Somorrostro y se encontraba en Bilbao celebrando el ascenso a Tercera División de su club cuando su sobrino sufrió el accidente.

En Asturias, también se palpaba la consternación.«Estamos en shock. Hay que volver a la normalidad, pero tiene que pasar un tiempo todavía», indicó José Luis Alonso. El padre del piloto asturiano señaló que está previsto organizar un homenaje al pequeño burgalés, pero aún no hay nada cerrado.

El circuito recuperó la actividad, aunque de manera muy pausada. En la pista, corrieron algunos pilotos de un equipo zaragozano que la habían reservado con anterioridad al triste suceso. En el museo y la tienda de recuerdos, apenas había unos pocos turistas.