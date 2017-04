Fomento confirma su plan para la variante de Pajares y ve «sencillo» cambiar las vías ya instaladas

Tres semanas después de anticiparlo con un comunicado de prensa, el Ministro de Fomento ha empezado a explicar de viva voz su nuevo planteamiento para la variante de Pajares. El primero en detallarlo ha sido el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar. «El proyecto que se licitará para León-La Robla contemplará en ambos sentidos un tercer carril, se abrirán los dos tubos de la variante de Pajares y se establecerán vías de ancho internacional», detalló esta mañana, a preguntas del diputado nacional de Foro, Isidro Martínez Oblanca

Gómez-Pomar señaló que en el segundo macrotúnel, aún sin equipar, «habrá que acometer obras de nueva planta que se establecerán ya en ancho internacional, y en los pocos kilómetros donde ya estaba tendido el ancho ibérico, como está sobre traviesa polivalente, sera una operación sencilla pasarlo a internacional».

Este esquema exige actuar también en la vieja rampa de Pajares. «Al mismo tiempo se acometerán los trabajos en la actual línea por la que seguirán las mercancías en tanto el material móvil no permita su circulación en ancho internacional», dijo. En síntesis, el 'número 2' de Fomento, aseguró que «estos presupuestos y la voluntad del ministerio es la de cumplir puntualmente con los acuerdos alcanzados por el grupo popular y Foro Asturias». Más allá de la conveniencia política, el secretario de Estado convino en que el esquema «supone avanzar en el compromiso de tener una conexión en ancho internacional entre Madrid y Asturias».

El jueves pasado la consejera de Infraestructuras, Belén Fernández mantuvo una reunión con los altos mandos del Ministerio de Fomento para conocer sus intenciones respecto a la variante de Pajares. Al término de la reunión, aseguró que le habían confirmado que con el nuevo esquema, la apertura de los túneles que reducirán en 45 minutos el tiempo de viaje ferroviario con la meseta se retrasaba, "al menos" hasta 2021. Este sábado reiteró que esa fue la fecha que le ofrecieron.

"En absoluto esa es una fecha dada por el ministerio, es la que ha dado el Principado y no la compartimos", replicó esta mañana Julio Gómez-Pomar, secretario de Estado de Infraestructuras, y uno de los participantes en esa reunión. "Nosotros en ningún momento estamos diciendo que esto se va a acabar en 2021, pensamos que vamos a ajustarnos en la medida de lo posible a nuestros plazos, y que en absoluto esa es una fecha en la que pensemos", abundó. El 'número dos' de Fomento se excusó por no haber aclarado antes esa cuestión: "Si cada vez que alguien dice algo con lo que no estamos de acuerdo respondemos, se hace eterno".

Plan de vías de Gijón

El diputado de Foro Asturias le preguntó también si el proyecto presupuestario propuesto para este curso «permite la redacción del proyecto» para el plan de vías de Gijón «y ganar así otro año». Gómez-Pomar respondió que la «voluntad del Gobierno es dar con una solución lo antes posible a esta larga provisionalidad que están sufriendo los ciudadanos de Gijón y tengamos una estación en condiciones». En estos momentos, indicó, «se está afinando ya en los proyectos de la nueva estación».