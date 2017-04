Los incendios dejan paso a lluvia y nieve por encima de los 500 metros

Los vecinos no dejaban de mirar al cielo. Los aviones surcaban el cielo sobre el municipio de Grandas de Salime en busca del agua del embalse que da nombre al lugar y cuyas laderas han quedado completamente calcinadas por el fuego. Alejandro Sanzo, vecino de este concejo, explicaba que por la mañana «aún se veían las cenizas en las calles. Las trajo el aire». «No fue un espectáculo nada agradable, pero tratamos de recuperar la normalidad», añadía.

Fueron los vecinos de Villar de Buspol, un pueblo grandalés de apenas cuatro casas y donde viven trece vecinos, quienes peor lo pasaron ayer. Las llamas rodearon el pueblo, Se llevaron, describía Lorena, Allonca, «un gran susto». «Nos alarmamos. Las llamas eran enormes. Subía fuerte. Imponía, la verdad», decía. Lorena, de 35 años, destacaba la actuación de los bomberos. «Se lo curraron bien. No les fue fácil hacerse con las llamas. Gracias a ellos no pasaron las llamas a más, si llega a seguir por la zona de Ferradal, hubiese sido terrible». Ahora, más tranquilos, combaten el humo que aún permanece en el valle. «Desde el mediodía, lo peor es la neblina de humo y los aviones, que llevan todo el rato por aquí dando vueltas y nos marean un poco», afirma Felisa Alonso, de 66 años y vecina de Villar de Buspol. «Gracias a Dios no hubo que lamentar daños».

No fue hasta el mediodía cuando los equipos de extinción lograron controlar el incendio en esta zona, aunque más complicado fue poner coto a las llamas en el embalse de Grandas de Salime. El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, detalló que se calcinaron más de quinientas hectáreas de masa forestal solo con este fuego. «La extinción ha sido muy complicada por la orografía. No podemos poner en peligro al personal de extinción», advertía respecto a un fuego que puso en jaque toda la jornada a los servicios de emergencias. En las tareas de extinción de este incendio participaron unos 150 efectivos; bomberos del SEPA, Ministerio de Agricultura, empresas y cooperativas forestales y guardería del Principado de Asturias. Y, desde el aire, seis helicópteros: dos del SEPA, otro par del BRIF (Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales) y otros dos más modelo Kamov.

Martínez incidió en que los incendios son «delitos ecológicos» e instó a los ciudadanos a colaborar. Mientras, se agitaba también el debate político. El PP rechazaba las acusaciones que vinculan la oleada de incendios con la reforma de la Ley de Montes. Responden así, entre a otros, a las declaraciones del alcalde de Allande, José Antonio Mesa, que llegó a decir que «no quedará un metro sin quemar por culpa de la reforma de la ley». «No es el clima, son los mecheros los que queman Asturias», agregaban en Equo, formación que insistió en que «la supresión de los acotamientos es un error que estamos pagando muy caro y por el que exigimos responsabilidades al PP, al PSOE y al resto de grupos de la Junta que no votaron en contra de esta demagogia peligrosa». Izquierda Unida, por su parte, abogaba por «no lanzar mensajes que busquen la criminalización de nadie».

Al cierre de esta edición, según el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) en el Principado se contabilizaban 22 incendios forestales en diecisiete concejos, doce de ellos permanecían activos y diez controlados, entre estos últimos se encontraba, desde las 17.58 horas, el incendio que se declaró en el embalse de Grandas de Salime y que no llegó a alcanzar a la Reserva de Muniellos «gracias -decía el consejero de Presidencia- a la gran labor de los profesionales».