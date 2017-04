La oposición acusa a Sanidad de dilatar la equiparación del personal de urgencias

La oposición en bloque acusó ayer al gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), José Ramón Riera, de buscar excusas para dilatar en el tiempo la equiparación de las condiciones laborales y salariales del personal del Servicio de Atención Continuada (SAC) con las de médicos y enfermeros del SAMU y el SUAP, encargados, como ellos, de atender las urgencias extrahospitalarias. Riera compareció ayer en la Comisión de Sanidad de la Junta General del Principado para informar del cumplimiento de la moción aprobada hace un año en el Parlamento que instaba al Gobierno regional, precisamente, a aprobar esa equiparación. El personal del SAC sostiene que cobra hasta 600 euros brutos al mes menos.

Durante su intervención se escudó en varias ocasiones en la «complejidad» de «uno de los mayores problemas que tenemos ahora mismo encima de la mesa». Y en otras tantas ocasiones subrayó que la intención del Principado es resolverlo «en el mayor breve espacio de tiempo que nos sea posible. Me gustaría ir más rápido, pero los tiempos a veces no pueden ser de otra manera». La próxima reunión con los sindicatos se celebrará este jueves, pero a ese encuentro el Sespa no llevará ninguna contrapropuesta. Riera avanzó ayer en la Junta que ésta se producirá «no más allá del 30 de junio». También anunció que «vamos a proceder, en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2017, a ofertar las plazas de SAC para cumplir con el objetivo de dar estabilidad» laboral a este colectivo que integran 102 médicos y 120 enfermeros.

De lo que ocurra en la reunión del jueves depende que el personal de Atención Continuada opte por ir a la huelga o no, en una convocatoria que ya manejan los sindicatos Usipa y Amesac. «Pondremos todo de nuestra parte para que eso no se produzca», aseguró José Ramón Riera a los miembros de la comisión y la docena de SAC que asistieron a la Junta.