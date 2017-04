De la Serna defiende que «es más eficaz» abrir los dos túneles de la variante con ancho internacional

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha salido hoy a defender públicamente su solución para lavariante de Pajares. Según ha reconocido su antecesora había planteando "una solución transitoria", que pasaba por poner vías de ancho ibérico sobre traviesa polivalente. "Consideramos más eficaz actuar sobre la solución definitiva", explicó. Por ese motivo defendió abrir directamente "los dos túneles" con vías de ancho internacional.

El senador Vicente Álvarez Areces le recriminó el esquema, al considerar que perjudica a las mercancías. "Dice que es una decisión incomprensible; en todas las comunidades nos piden ancho internacional salvo ustedes", replicó el ministro. Las solicitudes de este tipo de vía se hacen "precisamente para integrarse en el espacio Europeo". Montar directamente este tipo de infraestructura en la variante permite además "cumplir con el planteamiento inicial que estaba contemplado en la variante, y con los requerimientos por los que obtuvimos la financiación de fondos europeos; es más eficaz ir ahora a la solución definitiva", reiteró.

De la Serna mostró su sorpresa por las dudas que suscita esta opción para el tráfico de mercancías. "¿Cuál es el problema? En cualquier caso había que hacer una inversión de 145 millones en la rampa de Pajares", situó. Además, el ministro recordó los avances que se está logrando en la tecnología del ancho variable para el tráfico de mercancías. "Permitirán en un futuro muy cercano que sea una realidad también en el propio ancho internacional", indicó. En su último turno de palabra, recordó que el PP licitó las obras de la variante "y ustedes anularon la licitación de todos los contratos". También recordó que fue un Gobierno socialista el que ejecutó el 'fondo de saco' de León, que penaliza con 25 minutos el tráfico entre Asturias y la meseta. "No están para darnos lecciones", reivindicó. "Lo que ustedes hicieron no tiene que ver con la variante de Pajares sino con que no llegue la alta velocidad a Asturias", afeó.