La cesión de la tutela de adolescentes al Principado sube un 35% en un año

La cesión de la tutela de adolescentes crece en Asturias. El fenómeno de las agresiones filioparentales que se disparó en 2015 sigue en aumento. Si anteayer el fiscal de Menores, Jorge Fernández Caldevilla, alertaba de que, en lo que va de año, «hemos incoado veinte casos de agresiones de hijos a sus padres o madres», la Memoria 2016 del Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia (IAAII) no es más optimista.

El año pasado hubo que intervenir en muchas más familias. 508 menores asturianos tuvieron que ser tutelados por la Administración. La cifra supone un incremento del 23% en el último año y se alza como la más alta desde 2010. En aquel momento, el Principado protegió, de forma temporal o definitiva, a 564 menores. A diferencia de lo ocurrido hace seis años, hoy los adolescentes son protagonistas del sistema de protección.

La tutela de este colectivo se disparó un 35% el año pasado. El Principado protege a 143 asturianos de entre 14 y 16 años, una cifra muy superior a los 107 registrados solo doce meses antes. También por encima de la registrada hace seis años, con un matiz importante: ya no son los menores extranjeros no acompañados los que necesitan del acogimiento oficial. Según certificaron anteayer las entidades encargadas de gestionar las medidas judiciales a menores en Asturias: Sograndio (de internamiento) y Trama o Fundación Cruz de los Ángeles (de régimen abierto o extrajudicial), «los menores no acompañados ya no son el problema».

Sus estadísticas, que suman a 314 menores en 2016, demuestran que ahora son adolescentes asturianos que llegan a los centros regionales porque sus propias familias renuncian a su custodia. Lo hacen debido a los problemas de conducta o adicciones. Según el IAAII, de los 508 menores que tuvieron que ser protegidos el año pasado, 143 tenían entre 14 y 16 años, un 35% más que el año anterior. Una cifra que llega pareja al crecimiento de las familias que confiesan tener problemas con la conducta del menor. Si en 2010 ese paso lo dieron 56 familias, el año pasado fueron 85 las que renunciaron. Un 50% más.

Una situación que, tal y como adelantó EL COMERCIO, tiene saturada la Unidad de Primera Acogida para adolescentes que la Consejería de Servicios y Derechos Sociales tiene abierta, de forma temporal, en instalaciones de la Fundación Docente de Mineros (Fundoma) mientras repara el Materno-Infantil de Oviedo. Una situación, también, que en muchos casos se complica con las ramificaciones policiales y judiciales de los casos.

La renuncia a la tutela llega, mayoritariamente, después de una agresión del menor al padre o a la madre. La memoria del IAAII indica que las intervenciones en familias por estar los menores involucrados en delitos se duplicaron en 2016.

Un 34% más de abusos

Junto a los adolescentes ante los que las familias no saben qué hacer, la memoria del IAAII deja claro que los bebés, incluso antes de nacer necesitan un apoyo extra de la Administración regional. El año pasado fueron 61 los recién nacidos que tuvo que proteger el Principado, un 45% más que solo un año antes. El aspecto más relevante fue el de los nonatos. Los servicios sociales tuvieron que intervenir para proteger a cinco bebés antes de su nacimiento. Cinco veces más que en 2015.

Tras la mayoría de las actuaciones, la Consejería de Servicios y Derechos Sociales ha encontrado un comportamiento negligente. A eso achaca 134 de las protecciones realizadas, mientras que refleja un descenso de intervenciones por falta de recursos de las familias. Pero también hay aspectos más duros. El año pasado, 16 menores fueron víctimas de abusos sexuales. Un 35% más de casos que en 2015.