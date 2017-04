Fomento acusa a los socialistas de trabajar «para que el AVE no llegue a Asturias»

Debutó con formas suaves, visitando a todos los presidentes regionales para convocarles a un gran pacto, pero la variante de Pajares ha demostrado que Íñigo de la Serna también juega al ataque. Ayer, tras escuchar al senador socialista Vicente Álvarez Areces calificar de «capricho» y «decisión incomprensible» el nuevo esquema de la variante, tiró de artillería. «No están ustedes para dar lecciones sobre la variante, fue el PP el que aprobó y licitó las obras y en julio de 2004 no solo no impulsaron la obra, sino que anularon todos los contratos licitados, todos», arremetió. Luego acusó a los socialistas de «cambiar la configuración de León», generando un fondo de saco que retrasa en 25 minutos el viaje ferroviaria «y que estamos ahora corrigiendo». «Parece que lo que ustedes hicieron no tiene que ver con la variante de Pajares sino con que no llegue la alta velocidad a Asturias», concluyó.

Pajares crispó las relaciones entre socialistas y populares. El diputado Antonio Trevín dedicó su intervención como diputado nacional a citar tres veces a Francisco Álvarez-Cascos, con quien «empezó la desgracia del sector ferroviario». Ciudadanos, más templado, reconoció que apoyaría el proyecto presupuestario -que incluye el nuevo esquema- pero pidió conocer «los estudios de viabilidad» que amparan el cambio de criterio.