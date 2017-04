El Estado solo paga uno de cada cien euros del gasto en servicios sociales

Solo uno de cada cien euros que cuestan los servicios sociales en Asturias salen de las arcas del Estado. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aportará este año 853.000 euros de los cincuenta millones a los que Principado y ayuntamientos tienen que hacer frente para pagar el plan concertado, el que financia servicios como la ayuda a domicilio o de emergencia.

Así lo anunció la ministra Dolors Montserrat en la primera reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales que preside. A la cita con todos los representantes autonómicos acudió la consejera asturiana de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, quien se mostró muy preocupada tanto por la ausencia de un incremento en el desembolso estatal como por la falta de coordinación para el reparto entre las entidades sociales del 0,7% procedente del IRPF.

Según Varela, «todas las comunidades le hemos dicho que los fondos para el plan concertado son insuficientes», una insuficiencia que también afecta «al plan de inclusión para la población gitana y los créditos de pobreza infantil. Se mantienen igual que el año pasado».

Solo habrá una ligera mejora, explicó la consejera socialista, «si se aprueban los Presupuestos Generales del Estado. Aunque para Asturias no será mucho más. Para el plan concertado recibiríamos 400.000 euros más y lo mismo para el plan contra la pobreza infantil».

Unas cantidades que, insistió Varela, «son insuficientes». Por eso, confirmó que todas las comunidades autónomas «hemos pedido abordar de forma definitiva cómo podemos financiar las políticas sociales».

La dependencia, pendiente

No fue la única crítica que recibió la ministra en su primer encuentro con los consejeros de servicios sociales de todo el país. «Le hemos reprochado, de forma unánime, que aún no sepamos cómo repartir el 0,7% del IRPF que reciben las entidades sin ánimo de lucro». Recordó Varela que «estos fondos los recaudaba y repartía el Estado. Sin embargo, Cataluña pleiteó y el Constitucional le dio la razón. Este año será el primero en el que las comunidades nos encarguemos del reparto, pero no sabemos cómo. La ministra se ha reunido con el tercer sector, pero ha actuado con deslealtad con las comunidades».

Los fondos para la dependencia quedaron pendientes para un debate posterior, como la acreditación especial para el personal de ayuda a domicilio, que deben tener las plantillas antes del 31 de diciembre.