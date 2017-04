La nieve en los Picos frustra el rescate de los cadáveres de los montañeros

En Liébana están relativamente acostumbrados a que, cada cierto tiempo, los Picos pasen factura en forma de vidas humanas, pero el último pago ha conmocionado a la zona. El operativo puesto en marcha en la tarde del lunes para rescatar a los tres montañeros zamoranos muertos en el accidente más importante de la última década continúo durante el día de ayer sin éxito a pesar de los esfuerzos de los 24 agentes -eran una docena por la mañana- del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña. Hasta en dos ocasiones intentaron acercarse los dos helicópteros de la Guardia Civil hasta el Espolón de El Jiso, donde a unos 200 metros de la cima se han localizado los cuerpos de los zamoranos Fernando Casquero, Daniel Camarzana y Rubén Rodríguez. La nieve, el viento y la niebla en la jornada más invernal de los últimos dos meses lo hicieron imposible.

Los agentes sí que pudieron llegar hasta ellos, incluso preparar un entramado de cuerdas desde el paraje de Los Costillares hasta el lugar accesible para los todoterrenos de la Benemérita. «Está muy peligroso. Sólo en subir se tardan cuatro horas. Hay demasiada nieve como para llegar con garantías y muy poca para poder arrastrar las camillas con los cuerpos. Habrá que ver lo que deciden los jefes», comentaba uno de los miembros del operativo al tiempo que descartaba esa opción.

Mientras tanto, las muestras de dolor de los familiares que se vieron durante la tarde del lunes, cuando se conoció la noticia, en la sede de la Asociación de Montañeros de Zamora, se repetían 24 horas más tarde en Liébana. La intención de los allegados de las tres víctimas del accidente, que durante la madrugada y la mañana de ayer salieron de Zamora con destino a Cantabria, era acercarse hasta Espinama, el núcleo más cercano al lugar de los hechos, para seguir de cerca las labores de búsqueda de los cadáveres. Finalmente, sólo los de Casquero, el montañero más experimentado del grupo, se desplazaron hasta la zona. Su hermana y sus sobrinas esperaban con un café junto a una patrulla de la Guardia Civil a que mejorara el tiempo.

«Mira que hizo calor en abril»

«Mira que ha hecho un mes de abril de calor y justo ahora, cuando hace falta que el tiempo no moleste, se pone a nevar como en invierno», comentaban en el bar de Los Llanos. A medida que pasaban las horas, la situación empeoraba. Si a las 8.00 horas, cuando se reanudó el operativo, los efectivos del Greim pudieron subir por la pista hacia Áliva con relativa facilidad -teniendo en cuenta su experiencia en este tipo de superficies-, a media mañana los cerca de diez centímetros de nieve lo hacían todo más difícil.

Por las calles de Espinama, si no fuera por el trasiego de patrullas verdes y blancas, la tranquilidad es absoluta. Incluso algún montañero se atreve con la ruta a pesar de los copos, pero en el bar de Benito y en la tienda de ultramarinos Briz no se habla. En los corrillos, los acostumbrados a ponerse las botas de montaña no entienden cómo a tres escaladores con su experiencia les ha podido pasar esto en una de las paredes más «clásicas de Picos». Coinciden con la hipótesis que maneja la Guardia Civil, un error de uno de los anclajes que propició el fallo de todo el sistema, puede ser la causa del accidente. «Estaban ya en la zona alta, a unos 150 metros para llegar arriba y lo más difícil ya lo habían hecho, pero en la montaña hasta que no te metes en el coche no estás a salvo», apunta un agente del Greim de Potes que oye la conversación. En Santo Toribio, los grupos de excursionistas que llegan al templo es lo primero que preguntan a Marga Pereda, la guía turística. Ella puede hacer poco más que lamentarse: «Pensé que el Espolón de El Jiso ya no se subía, igual que el de Los Franceses. Son picos que comenzaron a hacerse en los años sesenta y por lo que me han dicho ahora están las piedras que se caen».