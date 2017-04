«Es un palo muy fuerte, totalmente inesperado»

«Estamos todos destrozados». Unidos en su dolor y pendientes del teléfono, los familiares de los tres montañeros fallecidos fueron llegando ayer por la tarde a las inmediaciones del Hospital Marqués de Valdecilla, en Santander, para recibir en el depósito del Instituto de Medicina Legal, ubicado en la planta baja del antiguo edificio de Anatomía Patológica (junto a Valdecilla Sur), los cuerpos de Fernando Casquero (46 años), Daniel Camarzana (21 años) y Rubén González (19 años) una vez fueran recuperados de las entrañas de Picos de Europa. Desolados, esperaban una llamada que finalmente no se produjo. Antes de suspenderse el operativo, mantenían la esperanza de que el equipo de los Greim pudiera acceder a los montañeros para así volver a casa cuanto antes. «No nos hemos planteado otras opciones aún», comentaba abatido Rafael Rodríguez, cuñado de Casquero, el alpinista que acumulaba más horas en la montaña de los tres. Junto a la hermana del montañero y sus dos sobrinas, llegó a primera hora de la mañana a Espinama (Liébana) para seguir el operativo. Y esa era la intención de las otras dos familias, pero, después de «pasar toda la mañana a pie de pista» y en vista de que las labores se iban a prolongar por las adversas condiciones climatológicas, ellos mismos recomendaron a los demás viajar directamente a Santander. «Allí no podíamos hacer nada. La Guardia Civil nos ha dicho que nos avisarán, hemos preferido estar todos juntos aquí, aunque no sabemos si los van a trasladar hoy (por ayer) o no. Solo podemos esperar», señalaba, antes de conocer que el rescate había sido imposible.

«Ha sido un palo muy fuerte, totalmente inesperado. Los tres eran expertos y estaban acostumbrados a salir en condiciones difíciles, de lluvia y nieve. Dentro de la intranquilidad que conlleva este deporte, tenías el respaldo de que siempre volvían, y siempre con alguna anécdota que contar. Esto no se lo imaginaba nadie», añade Rafael. Junto a las familias de desplazó hasta Santander José Tomás Santiago, presidente de la Agrupación de Montaña de Zamora (AMZ), que en las últimas horas ha ejercido como portavoz. Su móvil no ha parado de sonar desde que el martes se confirmó el peor de los desenlaces.