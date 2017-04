61 solicitantes de una beca Erasmus, pendientes de la decisión del vicerrectorado

Un total de 61 alumnos de la facultad de Economía y Empresa que habían solicitado una beca Erasmus para pasar el próximo curso en una universidad extranjera tendrán que esperar a la decisión que, al respecto, adopte el vicerrector de Extensión Universitaria, Francisco José Borge, para saber si, finalmente, podrán cumplir su objetivo.

La cuestión es que a los 64 alumnos que aparecían en la lista provisional de admitidos, la facultad optó por no adjudicarles destino al considerar que no acreditaban el nivel de idioma. En una reunión de la Comisión Internacional de la Facultad celebrada ayer, al final se decidió aceptar como certificación el aprobado por la Casa de las Lenguas, órgano de la Universidad, pero solo para los que hubieran obtenido una puntuación superior a cinco en el examen. Ese requisito solo lo cumplen tres de los 64 alumnos. Para el resto, la decisión fue dejar sus casos en manos del vicerrectorado para que sea éste el que dirima si finalmente obtienen o no la beca Erasmus.

Los alumnos afectados están molestos con esta situación porque consideran que la facultad ha cambiado las reglas del juego con el proceso ya iniciado. Por eso piden la dimisión de la vicedecana de Relaciones Internacionales de la facultad.