Un instituto de seguridad en el karting llevará el nombre de Gonzalo Basurto

El accidente de kart que el pasado sábado le costó la vida, en el Circuito Fernando Alonso (Llanera), al niño burgalés de once años Gonzalo Basurto ha motivado un acuerdo entre el piloto asturiano y el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó, para constituir un Instituto para la Investigación y el Desarrollo de la Seguridad del Karting Infantil que llevará el nombre de Gonzalo Basurto. El objetivo es minimizar los incidentes que se producen en la práctica de este deporte así como sus consecuencias.

Según explicó a EL COMERCIO el presidente de la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias, Carlos Márquez, la idea surge porque la Federación Internacional de Automovilismo no aplica su reglamentación en las categorías de alevín y cadete y «cada país va por un camino. Se trata de coger lo bueno que tienen todos los países y unificar los criterios». Márquez apunta que «el riesgo cero no existe, pero lo que se pretende es poner todo lo posible para que no suceda un accidente».

Aún está por decidir dónde se ubicará este instituto. Carlos Márquez indica que «como asturiano, me gustaría tenerlo aquí. Pero, allá donde esté, tendrá nuestro total apoyo. De momento, es un proyecto, sabemos que se hará, pero aún está en fase de diseño. Lo más importante es tratar de buscar la seguridad máxima».

La federación española ha concluido la investigación en el circuito de las causas del accidente. Apunta que «se produjo tras un toque fortuito entre dos karts, entre las curvas 2 y 3 del trazado, tras el que, como consecuencia del mismo, el kart pilotado por Gonzalo Basurto salió proyectado hacia arriba, iniciando un vuelco y cayendo en posición invertida sobre el asfalto de la pista. De esta manera, se determina que la única causa del accidente fue el contacto entre ambos karts».

El presidente de la federación asturiana explicó que «lo que se valoró es lo que se refiere al circuito. No queríamos que nadie compitiera si había una duda sobre los elementos de seguridad, aunque nosotros no la teníamos. Se pasó una revisión al circuito para tener la máxima garantía».

Pero la investigación aún no concluyó, ya que falta por analizar el equipamiento del joven piloto. «Está claro que estamos ante una desgracia muy poco habitual», indicó Márquez, quien apuntó que «se va a hacer un seguimiento para mejorar la seguridad pasiva de los coches y la equipación de los pilotos, pero es a más largo plazo».

Visita de pilotos de Fórmula I

Entre los próximos días 5 y 7 de mayo, el Circuito Fernando Alonso albergará la segunda prueba del Campeonato de España de Karting y han anunciado su intención de asistir los pilotos de Fórmula 1 Sebastian Vettel, Pedro de la Rosa, Alex Wurz y Fernando Alonso. Precisamente, el piloto asturiano llevará el nombre de Gonzalo Basurto en el casco con el correrá este fin de semana el gran premio de Rusia. En su twitter oficial, publicó ayer: «Te llevo en el casco Gonzalo. Correré por ti. Aquí en F1 y toda la familia del karting en el Campeonato de España 6 y 7 de mayo en La Morgal. Eterno».

Y es que esa prueba del Campeonato de España ha de ser una fiesta del motor. «El mejor homenaje a Gonzalo es estar en la carrera y correr», aseveró Carlos Márquez.