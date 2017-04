65 pilotos de kart no participarán en la próxima carrera en el circuito Fernando Alonso

65 pilotos de karts han anunciado que no asistirán a la próxima prueba en el circuito Fernando Alonso «hasta que no se mejoren las medidas de seguridad del circuito». Así lo ha anunciado un grupo de padres y jefes de equipo a través de las redes sociales, quien señala «los pianos y el muro final de recta» como los dos elementos más problemáticos del trazado. «Buscamos seguridad, no otra cosa. Yo soy el primero que quiere que se corra, pero no en las condiciones que tenemos ahora», subraya Carlos López, uno de los impulsores de la iniciativa.

Asimismo, también denuncian que estas reclamaciones ya fueron trasladadas hace unos meses, una situación que no alteró «lo más mínimo» la disposición a acometer cambios. La prueba, que está prevista para los días 5, 6 y 7 de mayo, podría no celebrarse en caso de no contar con pilotos suficientes. «Pero hay intereses en que se corra de todas formas porque si no, no se podría acoger el campeonato europeo de junio», critica López.