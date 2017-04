Tasas que 'ahogan' a los estudiantes

Un presidente del Principado, Javier Fernández, simulado, y un consejero de Educación, Genaro Alonso, de pega, fueron los encargados de 'apretar' ayer la soga que casi una veintena de estudiantes universitarios -con las camisetas verdes de la Escuela Pública- llevaba atada al cuello, simbolizando las tasas universitarias que cada año «ahogan» más a los estudiantes, afirmaron. Esta imagen fue el resultado de la concentración con performance que un grupo de alumnos de la Universidad de Oviedo puso en escena a las puertas del Parlamento regional.

Los universitarios reclamaron así la bajada gradual de las tasas universitarias, no solo las del primer año. «Estamos con la soga al cuello por culpa del presidente asturiano y del consejero de Educación que no nos las bajan. Hemos retado a Genaro Alonso a un debate público con el Consejo de Estudiantes para que explique a la sociedad asturiana sus argumentos. No podemos permitir que la FSA incumpla su promesa electoral de bajar las tasas con la coartada de que no hay dinero», explicó el portavoz estudiantil, Jorge Fernández. Y así lo reflejaron en sus pancartas.

Fernández explicó que eliminar la totalidad de las tasas de la Universidad de Oviedo supone 23,7 millones de euros. «Tampoco queremos que sea todo gratis. Pedimos una rebaja del 6,5% de esa cantidad, 23,7 millones, dentro del plan progresivo de reducción que planteamos», apuntó. Según el portavoz, «que sí haya 95 millones de euros para pagar el sobrecoste del HUCA, el metrotrén de Gijón o El Musel, nos parece insostenible. Simplemente con los sobrecostes de la variante de Pajares podrían pagarse tasas gratuitas para todo el estudiantado de la Universidad de Oviedo durante un siglo». Los representantes de los alumnos se reunirán el próximo martes, a las cuatro y media de la tarde, con la directora general de la Universidad, Cristina Valdés, con el objetivo de que «el Principado reconsidere su posición y autorice la bajada de tasas». Si no es así, advirtieron de que «esto ni empezó hoy ni acabará el martes». Fernández comentó que en Oviedo, de media se pagan mil euros mientras que en Galicia son 700 y en Cantabria 200. «Todas las comunidades dicen que las van a rebajar menos Asturias. Aquí dice el Principado que no hay dinero por una cifra insignificante», consideró el portavoz estudiantil.

Por otra parte, el Consejo Social de la Universidad de Oviedo celebró ayer su reunión ordinaria en la que recibió el informe de Intervención del 2016 y del primer trimestre del actual ejercicio. Por primera vez, la directora de la Fundación de la Universidad de Oviedo (FUO), Matilde Hoelscher, presentó al Consejo la actividad ejecutada por la entidad el año pasado. A partir de ahora, repetirá su comparecencia anualmente. Además, aprobaron la reorganización de las asignaturas en dos Máster de Abogacía e Ingeniería.